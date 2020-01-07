雲端最前線／「中邪說」淹沒台灣？藍綠口水戰有助選情？

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距離2020總統大選倒數5天，國民黨總統候選人韓國瑜日前質疑「台灣是不是中邪了？」挨批是在黑鷹事故上灑鹽，總統蔡英文更在臉書批評此舉是政治消費。面對各界撻伐，韓國瑜6日接受民視專訪表示「被斷章取義」！但第一時間沒有說明，事情發酵後才出面解釋，有助於化解選情危機？《雲端最前線》7日邀請台北市議員阮昭雄、新北市議員葉元之、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲韓國瑜競選辦公室記者會。

卡神楊蕙如網軍案尚未明朗，韓國瑜競選辦公室6日再爆內幕，總發言人王淺秋指出，謝長廷的「新文化基金會」領取大量政府補助與資源，並前進校園，公開教學「如何打出像韓粉留言反串文」的教戰守則。對此，謝長廷發文回應：「不累嗎？」但面對各界諸多質疑，始終沒有說清楚、講明白。

鴻海集團創辦人郭台銘除了幫忙親民黨站台之外，更「獻聲」電話拉票，呼籲選民政黨票支持3號親民黨。民眾黨主席、台北市長柯文哲6日受訪被問及，沒有提到民眾黨會不會覺得被忽略？柯文哲強調，民眾黨還是作為獨立自主的政黨，郭董可以幫多少就算多少，把他算extra、額外附加的，這樣就好了，郭台銘一舉一動對選情會造成什麼影響？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。