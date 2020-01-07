林佳龍重砲轟「不能被張綱維綁架」　遠航若被廢證...疏運應變計畫出爐

▲交通部長林佳龍批遠航董事長張綱維，常常說的都跳票，不能被他綁架。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空去年12月12日無預警停飛，但隔日遠航董事長張綱維又出面稱是烏龍，民航局建議廢止遠航民用航空業運輸許可證的公文，目前已送到交通部。交通部長林佳龍重砲批評張，很多事情常常說了都跳票，民航局不能受制於他，不能被他綁架，因此即使遠航廢證，應變計畫也都做好了，要以最壞打算，做最好準備。

林佳龍說，遠航停飛是事實，張綱維是遠航董事長兼總經理，甚至還兼財務長，但很多事情常常說的都跳票，民航局不能受制於他，不能被綁架，所以他的指示是「做最壞打算，做最好準備」，此外，因此事不只涉及交通部民航局業務，還有金管會跟勞動部職權，行政院也有對此進行應變措施。

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▲張綱維強調遠航沒有要倒閉，但員工12月的薪水確定延遲發放。（圖／記者李毓康攝）

針對遠航廢證議題，交通部次長王國材說，假如遠航不廢證、重新復飛，因為距離他們無預警停飛也已經隔一段時間，民航局還是會要求重新走五階段驗證，確保飛安；若遠航真遭廢證，也就是國內、外航權全部廢止，這對國際航線影響少，但重點是會影響到1/3的國內離島金門、澎湖運能。

▲交通部已收到民航局建議廢止遠航民用航空運輸業許可證公文。圖為目前停靠在松山機場停飛中的遠航MD-82/83飛機。（圖／記者湯興漢攝）

目前最重要的選舉跟春節疏運彌補，除了包含華航、長榮都可調區域窄體飛機回來飛之外，過去疏運期間的ABC計畫，如軍機跟海運部分，也都做好相當多準備，因應短期疏運沒問題。

林佳龍也強調，離島航線的應變包含加班機跟放大機型，短期是會由國內其他航空協助，假設遠航真的走到廢證狀況，相信其他航空公司也會增加運能，因為有需求就會有供給。