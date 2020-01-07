　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾遭約談掩面痛哭　馬英九：打壓言論自由非常可恥

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨元旦升旗 吳敦義 馬英九 張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方依《社會秩序維護法》約談，讓各界議論紛紛，之後有傳出多位民眾被約談，導致人心惶惶，甚至開記者會時說到掩面痛哭。對此，前總統馬英九表示，這是非常可恥的行為，要嚴厲譴責。

馬英九7日陪同國民黨立委候選人李永萍在汐止市場掃街，被問到民眾因《社會秩序維護法》被約談，他為應，蘇宏達因一年多前的事情被約談，法院在6日已裁定，認為蘇宏達不構成犯罪。

「我覺得實在很過分，只是一個討論怎麼會構成犯罪呢？」馬英九痛批，民進黨要打壓人民的言論自由到這種地步，是非常可恥、可恨的，要嚴厲的譴責。

國民黨總統候選人韓國瑜競辦日前召開「『選舉奧步』108招暨律師扶助團成軍記者會」記者會，競辦發言人王淺秋表示，將成立正式的律師扶助團，協助人民被執政黨濫權起訴的案件。

王淺秋表示，近日收到相當多民眾在臉書表示，相當擔憂在臉書留言，或是轉貼立委的貼文，就被遭到社會秩序維護法起訴，因此韓國瑜競選辦公室今天邀集眾多律師成立律師團，為所有被社維法或不當約談的民眾服務，並公布「打鬼信箱」，只要因合理評論政治受到不當的迫害，歡迎寄到「KMTGB2020@GMAIL.COM」，請求專業律師的協助。

律師團成員包括葉慶元、林日春、吳柏宏、陳學驊、顏永青、劉衡慶、蕭棋云等人，韓國瑜辦公室表示，將聯手捍衛人民的言論自由，反對不當迫害；除了今天現身記者會的律師，陸續還會有其他律師加入，捍衛憲法保障的言論自由，也讓小市民免於恐懼。

ET快訊
跨年夜驚見「海灘觀音坐蓮」　遊客看傻報警…男女雙手合十道歉
中職／兄弟大撒幣！簽下軟銀左投米蘭達　年薪破60萬美金史上最
比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚
女大生為買iPhone借高利貸　「盲捐取卵+裸貸」仍還不完債
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

假韓粉教學一夕消失　韓國瑜競辦：刪文行徑可恥！

影／108招「奧步」舞台劇開演　韓國瑜心酸：選舉別走邪門歪道

不滿被污名化！　軍公教團體聯合宣言「下架蔡英文」

宜蘭綠營抓鬼大隊加碼給獎金110萬元　呂國華諷：做鬼喊抓鬼

民眾遭約談掩面痛哭　馬英九：打壓言論自由非常可恥

侍從官黃聖航家屬盼長眠伴總長　國防部長嚴德發允諾：同葬五指山國軍公墓

「南京東路是特色道路」許淑華合體吳怡農　選區交界路口拜票！熱情民眾搶合照

選戰到數計時　「關係成癮症」引發家庭和婚姻也抓狂

出征基隆！韓國瑜把人民比作「石油」　自嘲「又要被黑了」...籲：向奧步說NO

倒數3天選舉！韓國瑜出征基隆拜開漳聖王　拿「白菜頭」盼當選

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

宜蘭綠營抓鬼大隊加碼給獎金110萬元　呂國華諷：做鬼喊抓鬼

民眾遭約談掩面痛哭　馬英九：打壓言論自由非常可恥

侍從官黃聖航家屬盼長眠伴總長　國防部長嚴德發允諾：同葬五指山國軍公墓

「南京東路是特色道路」許淑華合體吳怡農　選區交界路口拜票！熱情民眾搶合照

選戰到數計時　「關係成癮症」引發家庭和婚姻也抓狂

出征基隆！韓國瑜把人民比作「石油」　自嘲「又要被黑了」...籲：向奧步說NO

倒數3天選舉！韓國瑜出征基隆拜開漳聖王　拿「白菜頭」盼當選

黃昭順攻劉世芳涉貪遭彈劾撤職　籲8日前退選道歉！劉反擊：小心夾手順

假韓粉教學一夕消失　韓國瑜競辦：刪文行徑可恥！

黃聖航繼續守護總長　伴沈一鳴同葬五指山

8個藝術團體將於國父紀念館表演！磊山保經匯聚公益讓愛無限傳遞

總獎金40萬！　第一屆「東森盃捷運車站設計策展大賽」報名倒數中

app跳出高中同學「投資賺大錢」　21歲女匯3萬…血汗打工錢險騙

宜蘭綠營抓鬼大隊加碼給獎金110萬元　呂國華諷：做鬼喊抓鬼

肅清危老建物！北市「強制拆彈」啟動　3海砂毒瘤今年加速清除

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲拍打後…豆漿亂灑惹怒全泰國人！

ABL／富邦勇士挑戰強敵火焰　克服「恐客症」成重點

林佳龍重砲轟「不能被張綱維綁架」　遠航若被廢證...疏運應變計畫出爐

車站竟成超商肉搏戰場！三鐵共構左營站　9家超商進駐搶客

騎「懷孕駱駝」跌斷手！她痛等1小時才送醫...怒告TripAdvisor沒給安全須知

政治熱門新聞

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

還原黑鷹墜機內幕　「飛高一點就好了」

「韓選情升溫3大亮點」　港媒：他逐漸擺脫庶民形象

影／韓國瑜公布1450反串韓粉證據

TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導

「韓國瑜只會罵我」台下怒吼　蔡英文：很多人害怕台灣交給這樣的人

柯志恩嗆苦苓：外遇有什麼資格罵人？

中邪說是被截話　韓：我憂慮台灣

影／鍾明軒拍片幫蔡英文催票

更多熱門

相關新聞

許淑華合體吳怡農　選區交界路口拜票

許淑華合體吳怡農　選區交界路口拜票

選戰進入倒數，台北市信義南松山、中山北松山兩個選區，戰況激烈，民進黨立委候選人許淑華、吳怡農7日早上特別在選區交界路口合體拜票，利用自身高人氣挑戰現任國民黨立委，選情膠著也讓民眾興奮期待，紛紛熱情地與兩位候選人合照。

黃昭順籲退選道歉！劉世芳反擊：小心夾手順

黃昭順籲退選道歉！劉世芳反擊：小心夾手順

「幹！下台」旗幟遭破壞彰化綠營報案

「幹！下台」旗幟遭破壞彰化綠營報案

李艷秋爆料案　林佳龍：不會相信

李艷秋爆料案　林佳龍：不會相信

關鍵字：

馬英九2020大選蔡英文民進黨言論自由

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

誘82少女拍裸照　台大準研究生判3年

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面