民眾遭約談掩面痛哭　馬英九：打壓言論自由非常可恥

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方依《社會秩序維護法》約談，讓各界議論紛紛，之後有傳出多位民眾被約談，導致人心惶惶，甚至開記者會時說到掩面痛哭。對此，前總統馬英九表示，這是非常可恥的行為，要嚴厲譴責。

馬英九7日陪同國民黨立委候選人李永萍在汐止市場掃街，被問到民眾因《社會秩序維護法》被約談，他為應，蘇宏達因一年多前的事情被約談，法院在6日已裁定，認為蘇宏達不構成犯罪。

「我覺得實在很過分，只是一個討論怎麼會構成犯罪呢？」馬英九痛批，民進黨要打壓人民的言論自由到這種地步，是非常可恥、可恨的，要嚴厲的譴責。

國民黨總統候選人韓國瑜競辦日前召開「『選舉奧步』108招暨律師扶助團成軍記者會」記者會，競辦發言人王淺秋表示，將成立正式的律師扶助團，協助人民被執政黨濫權起訴的案件。

王淺秋表示，近日收到相當多民眾在臉書表示，相當擔憂在臉書留言，或是轉貼立委的貼文，就被遭到社會秩序維護法起訴，因此韓國瑜競選辦公室今天邀集眾多律師成立律師團，為所有被社維法或不當約談的民眾服務，並公布「打鬼信箱」，只要因合理評論政治受到不當的迫害，歡迎寄到「KMTGB2020@GMAIL.COM」，請求專業律師的協助。

律師團成員包括葉慶元、林日春、吳柏宏、陳學驊、顏永青、劉衡慶、蕭棋云等人，韓國瑜辦公室表示，將聯手捍衛人民的言論自由，反對不當迫害；除了今天現身記者會的律師，陸續還會有其他律師加入，捍衛憲法保障的言論自由，也讓小市民免於恐懼。