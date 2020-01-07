「政府級入侵者」竊Gmail密碼？　議員要蔡英文踹共

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台大政治系教授蘇宏達在臉書批評故宮政策，遭警方依《社會秩序維護法》約談，讓各界議論紛紛。國民黨市議員王鴻薇也在臉書上爆料，指最近政府查水表滿天飛，一向強力監督蔡英文能源政策的陳立誠，其「台灣能源」部落格出現了一篇新文章，指出Google提醒他有「接受政府支援的入侵者可能正試圖竊取您的密碼」。

王鴻薇質疑，「竊取密碼耶」，如同陳立誠所言，如果這是真的，這是什麼世界？還是GOOGLE在製造假訊息嗎，亦或是政府網軍已經如此狂妄大膽到要竊取反對其政策者的密碼？要求蔡英文踹共。

陳立誠在部落格中表示，本人近日收到Google發來之通知，警告本人「受政府支援之入侵者正試圖竊取你的秘碼」，此一通知有兩層訊息：第一，Google知道有些網軍乃「受政府支援」，以往大家只是懷疑，但此次由Google明白指出確有此事。

第二，Google警告「網軍正試圖竊取你的密碼」，平民百姓在家裏的電腦也成為政府竊取秘碼對象，這是什麼世界？政府網軍技術高超，若可不受法律約束任意竊取秘碼，全體人民都可能是受害者。

陳立誠指出，蔡政府善於利用網軍製造假消息眾所週知，個人也不知承受多少汚衊。但大家不知道的是蔡政府利用網軍不只是製造假消息，除意圖竊取私人電腦秘碼外，還真不知道還有什麼其他骯髒手段，要求蔡政府出面解釋Google訊息。