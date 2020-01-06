影／看韓國瑜用30秒催「百萬庶民站出來」　1月9日決戰凱道！

記者袁茵／台北報導

2020總統大選倒數5天，國民黨總統候選人韓國瑜6日出席凱道勝利晚會宣傳記者會，號召韓粉在9日上凱道，把他送入總統府，與10日在凱道舉辦選前之夜的總統蔡英文較勁。

韓國瑜6日上午10時出席記者會，為9日在凱道的造勢活動進行宣傳。韓國瑜表示，1月9日正式密碼啟動，所有支持韓國瑜的朋友等了很長時間，就像是「夜襲」的最後4句話，「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗。」





▲韓國瑜出席凱道勝利晚會宣傳記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

韓國瑜在記者會上用30秒時間呼籲，所有支持他的好朋友們在1月9日踴躍站上凱道，「發出我們的怒吼，發出我們支持的聲音！」拜託所有好朋友到凱道表達支持之意，也代表對中華民國的信念與熱愛。

另外，國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，1月9日凱道造勢，將有15個縣市長力挺韓國瑜，包括桃園、基隆、新北、台北等所有立委候選人，以及國民黨榮譽主席連戰、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都會到場，凝聚所有黨員同志跟支持。

與會的台北市黨部主委黃呂錦茹強調，台北市已經準備好了，對全體黨員發出韓國瑜的穿雲箭，射向台北市的天空，黨員在元旦後發出動員令，同時在媒體上做很大的號召，大家的心裡都非常興奮，「大家都說韓總統來了，大家都很高興」，所以每天都期待著。

新北市黨部主委李乾龍也表示，期待去年9月8日在三重疏洪道的盛況，也會在1月9日呈現，這是全民期待的活動，會全力以赴號召所有韓粉、熱愛中華民國的同胞一起來凱道，支持韓國瑜前進總統府。

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