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影／蔡英文大聲說話「選擇和民主站在一起」競選CF曝光　知名導演羅景壬操刀

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文連任辦公室6日發佈「大聲說話」競選CF，由知名導演羅景壬操刀，以台灣人習以為常的平凡幸福，對照香港一國兩制的現況，凸顯民主自由的可貴，影片以感性口吻，敘說台灣的常民生活，呼籲台灣人團結起來大聲說話，用投票行動表達「選擇和民主站在一起」、「選擇和自由站在一起」、「選擇和全世界站在一起」的決心。

蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，「大聲說話」特別邀請知名導演羅景壬親自操刀執導，他的作品富含台灣意識與社會關懷，個人風格強烈，曾數十度獲得國內外國際廣告獎的「年度最佳廣告」、「最佳導演」的殊榮，被譽為全國獲獎最多的廣告導演。

▼總統蔡英文公布最新競選廣告。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲▼總統蔡英文公布最新競選廣告。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

在「大聲說話」的影片概念，簡舒培轉達羅景任拍攝發想源自於，香港的恐懼與憤怒，每一幕都能疊映在台灣極其相似的地景：天橋上、陸橋下、校園圍牆、手扶梯、地下道、捷運車廂裡等，映照出我們貌似平庸、實則珍貴的寧靜生活，而這些習以為常的自由，其實並不簡單。

簡舒培說，這次1月11號要用手中的選票，向專制獨裁說不，發佈的競選CF，就是再次請求台灣人民用選票拒絕一國兩制、拒絕九二共識，並用具體行動守護生活，就如同手中珍貴的選票，寧靜的選擇就能向世界發出最大的聲響。

▼總統蔡英文公布最新競選廣告。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲▼總統蔡英文公布最新競選廣告。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

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