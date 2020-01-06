圖／韓辦爆謝長廷新文化研習營滲透校園！傳授反串韓粉「教戰守則」6步驟

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

韓國瑜競選辦公室6日針對謝長廷的新文化基金會「假扮韓粉教戰守則」召開記者會。韓競辦總發言人王淺秋說明，新文化基金會領取大量政府補助與資源，前進校園成立「新文化工作隊」、「新文化研習營」，新文化青年工作隊臉書粉絲頁卻教學「如何打出像韓粉留言反串文」的教戰守則，分成6個步驟，在記者會結束後，新文化工作隊粉專緊急刪圖。



一、打好沒邏輯的留言範本

二、將一些關鍵字轉化成中年、深藍用語

三、標點符號全部刪掉也不要有空格

四、開頭加上「我不是韓粉但是...」

五、文字最後加上「認同+1」

六、去各種批韓粉專留言

王淺秋指出，新文化基金會以文化名義舉辦研習營，講師包括民進黨秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁，每年從環保署、文化部、青發會、食藥署、悠遊卡公司、合庫等公部門取得約新台幣119萬元補助，授課內容卻在教如何批評政敵。

王淺秋指出，其中一門課還教導學員如何打出超級像韓粉的反串文。首先，先打好非常沒有邏輯的留言範本，並將關鍵字轉換成「綠蛆」等中年深藍用語。刪除所有標點符號，不要有空格。開頭加上「我不是韓粉但是我看不下去」，文末加上「認同+1」。最後，到各種批評韓國瑜的粉專留言就大功告成，但切記不要提到發大財，否則就會被發現反串。

王淺秋質疑，新文化基金會在做的事情是一件相當「反民主」的事情，真正的民主價值應該是「我不認同你的言論，但是我誓死捍衛你說話的權利」，但民進黨進入校園以後，卻利用單純的學生進行政治上打擊在野黨的事情，但文化部、青發署、食藥署、環保署、台灣民主基金會、悠遊卡公司、合庫、與民間公司甚至都有補助「政治進入校園」。

她直批，這種事情已經不是第一次發生，2018年9月一位柯粉青年代表24歲潘袁詩羽，以記者會來賓的身份表示，柯文哲「變了」對他非常失望，但她事實上就是「新文化學生工作隊」的文稿、美術設計與編輯成員之一。

高雄市議員陳美雅表示，在高雄也看到，有很多打著「謝長廷子弟兵」名義，說是進行文化活動，但進行選舉之實，在街頭開著宣傳車散布諸如「韓國瑜當選會有毒品氾濫」等謠言，司法部應該對付普通人民，應該是針對假韓粉真網軍與這些「楊蕙如們」進行調查。

▼ 韓辦上午舉行「抓到了！民進黨網軍假扮韓粉」記者會，新文化青年工作隊粉專在記者會後立即刪圖。（圖／翻攝自新文化青年工作隊臉書粉絲頁）

▲「新文化研習營」補助名單。（圖／韓辦提供）