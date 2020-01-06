「我在台南車站等你」　大學生創意呼籲返鄉投票

▲民進黨台南市立委候選人林宜瑾青年發言人吳沛萱，與幾位大專青年來到台南火車站，以創意手舉牌呼籲外地遊子返鄉投票。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

選舉倒數5天，6日台南市候選人林宜瑾青年發言人吳沛萱，與幾位大專青年來到台南火車站，以創意手舉牌呼籲外地遊子返鄉投票，吳沛萱表示，台南火車站是北漂青年回家的第一站，要提醒所有在外地就學或工作的台南青年，趕快買好車票，1月11日返鄉投票。

台南火車站人來人往，幾位大學生手舉「我在台南等你，回家投票」、「你的民主即將到期，請在1月11日回到戶籍地投票續約」、「你車票還沒買你要先講！」等創意標語，吸引路人目光。

林宜瑾青年發言人吳沛萱秀出圖表，說明年輕人的投票率真的比較低。「20至30幾歲的年輕人，投票率只有五成左右」，且台南市民的投票率，在五十歲有明顯的分界點，台南市民普遍在50歲以後投票率才會攀升。

吳沛萱補充，現在政府越來越重視青年政策，從就學貸款到就業、創業輔導，再到租屋補助、婚育補助，還有年輕人最在意的基本薪資調漲，這些政策都和青年息息相關。除此之外，看到鄰近的香港大學生，現在連上學都無法心安，天天被警察攻擊，更證實了維護台灣主權的重要性。年輕人為了自己的未來，都應該出來投票、也要謹慎選出最有能力也最愛台灣的候選人。

成功大學四年級的徐胤豪同學說，他來自高雄，身邊很多同學都對韓國瑜上任四個月就「請假」一事感到不齒。他本週期末考完，一定馬上回家投票，也呼籲所有關心台灣發展的青年返鄉。

目前半工半讀的蕭彥昀則說，他研究了不同政策對人民的影響，發現候選人和政黨的施政能力，真的影響人民很深，「選對人很重要！不要以為藍綠一樣爛，投票選擇很重要。」蕭彥昀也說，自己的戶籍地在澎湖，已經省吃儉用買好機票，再遠都要回去投票。呼籲還在猶豫的年輕朋友也趕快下定決心去投票。

對此，立委候選人林宜瑾表示，她長期推動青年公宅、台南捷運、教育文化等政策，都與青年有關。一個好的政策、好的未來，需要全體民眾的支持，台南中壯年與老年人的投票率高，她非常感謝，但同時也呼籲投票率較低的年輕族群，把握最後幾天訂好返鄉行程，回家投票，才能實實在在的推動各項政策，同時守護民主台灣。

►小資女最愛、必買！！