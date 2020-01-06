余天月薪19萬卻每月淨存91萬？柯文哲酸：應該去開理財節目

▲柯文哲幫李旻蔚掃街。（圖／記者宋良義攝）

記者楊亞璇／新北報導

民眾黨新北立委候選人李旻蔚6日開記者會質疑，民進黨立委余天去年2到6月存款增加364萬，而且去年1到6月貸款減少629萬元，但立委月薪19萬，如何每月淨存91萬、還款125.8萬？理財簡直有如天助。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲6日到三重為李旻蔚掃街時酸說，「我覺得他應該去開個理財的節目」。

此外，余天稱，12年前當選立委時，中央是國民黨執政，所以爭取不到什麼經費替三重建設。柯文哲表示，自己當台北市長，以前是馬英九總統，現在是蔡英文總統，都跟他們不同黨，「照他的標準我什麼事都不要做」，這不是理由。

對於李旻蔚挨批背骨，柯文哲表示，民主政治是選民選出一個人替他們做事，要去擔心的事有沒有背棄選民的付託，他不想去批評，「余天，不用我們批評你，公督盟都抖出來說你的質詢0次」，他自己在三重走動，人家都說做立委都找不到人。

柯文哲強調，區域立委有服務的角色，不能當立委人家都找不到你，你在地方服務沒有就算了，你在中央，人家公布說你質詢0次，「哇這就破功」，要檢討是有沒有辜負選民期望、付託，「你才是辜負選民付託」。



至於余天呼籲不要投小黨，柯文哲說，他以前也當過一屆，說他爭取不到預算，又再當選一整年看不到人，柯文哲酸說，「既然成績是0分，還誰來做一定比你好」。