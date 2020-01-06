「醫起挺國文」　大台南醫療界各團體代表聯合推薦郭國文

▲大台南醫療界各團體代表，聯合推薦支持郭國文，現場簽名連署推薦函，力挺郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選舉進入最後一週，6日上午開始，立委郭國文即從台南玉井山區開始市場與車隊拜票，中午則回到善化，由大台南醫療界各團體代表聯合推薦，共同支持郭國文，現場簽名連署推薦函，並轉達給各代表公會之會員，也提供會員診所門口擺放競選旗幟，盼讓郭國文順利連任，一起打造健康快樂醫療環境。

醫療界有郭國文醫療界後援會會長陳信宏醫師，以及台南市醫師公會理事長陳相國、理事蔡國麟、小組長、監事周蓁佑、林瑜倫，和台南市物理治療師公會理事長石旭生、台南市牙醫師公會常務理事江鴻琛、大台南中醫師公會理事蔡明春等，代表醫療界醫同相挺。

後援會長陳信宏說，他自己是農家子弟，而郭國文也是農家子弟，最能瞭解基層的需求；而農家子弟透過苦學，念到成大博士，表示他有相當的學識基礎；陳相國理事長說郭國文去年補選當選後，即積極落實所提政見，相當難得。而他有社運經歷，對於社會不平之事，也有伸張公平之正義感。郭國文委員從未經營事業，政治工作就是他的事業，因此能夠無包袱專業問政。其他物理治療師、牙醫師、中醫師代表，都肯定郭國文是一位值得託付的民意代表，值得推薦。

郭國文說，感謝台南醫療界的相挺，補選時也是有醫療界的相挺，就像當時賴清德醫師來相挺一樣，從加護病房救起來，因此這次再度有醫療界的支持，真的非常感謝。另外，醫師社會信賴度是最高的，未來他也希望民意代表也能獲得社會的信賴，但就是必須先好自己的職責，解決社會問題，如同醫師解決疾病問題一樣。

郭國文也說，民進黨政府持續關注醫療環境的改善，他也會針對「動醫療暴力遏止」、「合理門診時數之保障」、「醫療職災補償」、「醫療責任險推動」、「改善護病比」、「優化醫療資源與就醫方便」、「調整健保給付轉型」等相關法案的推動，另外配合南科三期的開發，也盼能讓生技產業與南科結合。

醫療界代表也表示已經在選區內的會員診所門口提供給郭委員擺放精選旗幟，目前已有20家診所加入，最後一週還會繼續加碼。最後，與會各代表在推薦函上簽名連署推薦，並和郭國文一同高呼當選口號，為郭國文選戰最後一週加添更多力量！

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