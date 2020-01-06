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野火肆虐後…袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」推滿路邊　擔心澳洲特有種消失

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▲▼澳洲野火肆虐後動物屍橫遍野。（圖／翻攝自Facebook／The `new` Batlow Hotel） 

▲野火肆虐後動物屍橫遍野。（圖／翻攝自Facebook／The `new` Batlow Hotel）

記者張方瑀／綜合報導

美國廣播公司（ABC）一名攝影記者5日上傳一段令人心碎的影片，原來是他開車經過巴特洛鎮（Batlow）時，親眼目睹路邊躺著一具具被燒死的動物屍體。他痛心地表示，「這是我見過最糟糕的事，這件事必須要讓大家知道。」澳洲新南威爾士州野火從12月延燒至今，火勢仍未受到控制，導致至少5億隻動物死亡，人們也擔心，這場大火可能會讓一些澳洲特有種生物消失。

▼影片恐造成不適，請斟酌觀看。

ABC攝影記者羅伯茲（Matt Roberts）形容，巴特洛是上周末火勢最嚴重的地方之一，當他開車經過時整個小鎮仍被煙霧壟罩，接著就看到令人痛心的一幕。這段影片中可看到，在公路旁的柵欄內外，遍佈數十隻綿羊、無尾熊和袋鼠被燻黑的屍體，「我從未見過這種景象，很抱歉我必須分享這些影片和照片，這簡直讓人心碎，是我見過最糟糕的事，但必須讓大家知道這件事。」

▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲野生動物成為野火最大的受害者。（圖／達志影像／美聯社）

新南威爾士州消防委員會表示，4日是全州最難熬的一天，非常可怕且艱辛，火勢造成數百人的房屋被焚毀，有13處的野火達到緊急級別，全國有超過400萬公頃的土地被燒毀，造成至少5億隻動物死亡。人們開始擔心許澳洲特有種生物是否會就此滅亡，尤其南澳袋鼠島（Kangaroo Island）多達1/4面積被燒毀，至少有數千隻無尾熊死亡，也會對剩餘5萬多隻無尾熊造成影響。

▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼澳洲消防正努力控制猛烈火勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

維多利亞動物園執行長格雷（Jenny Gray）表示，由於袋鼠島的無尾熊體內的病菌和寄生蟲，可能對澳洲本土的其他無尾熊造成影響，所以呼籲民眾不要將該島的無尾熊送到本土治療。目前無法預估澳洲野生動物的受害程度，許多瀕危生物也在大火中死亡，格雷表示，「但野生動物的求生意志和民眾的協助，讓我們在灰燼中看到一絲希望。」

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