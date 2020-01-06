衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

▲從太空衛星影像圖發現澳洲區域被土黃色覆蓋。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

自去年9月以來狂烈的野火肆虐澳洲，許多無尾熊大量死亡，財物損失不貲。美國航太總署（NASA）發布衛星影像圖，照片中澳洲地區被濃煙團團包圍，在地球圖上，澳洲區域則顯示鮮紅色區塊，而首都坎培拉空氣品質檢測也亮紅燈，是危險值的10倍。

綜合外媒報導，NASA近日公布多張澳洲的衛星影像圖，而日本氣象衛星Himawari-8 也發布地球圖。照片上，澳洲地區被紅色的大火覆蓋，產生的濃煙使天空呈現深黃色，煙團的範圍大約是歐洲的一半。這場大火已經燒毀了超過1,400萬英畝的土地，殺死了約五億隻野生動物，並使數十萬人無家可歸。

▲澳洲許多地區飽受野火折磨。（圖／翻攝自NASA官網）

新南威爾士州農村消防局（RFS）表示，「截止到週日（4日），該州一共發生150起的大火。」總理莫里森（Scott Morrison）在4日也宣布，將調派3千名後備軍人協助救災，是當地史上首次出動後備軍人救災。

NASA的衛星儀器能夠檢測偏遠地區的野火，而新火的發生地點，則在衛星檢測到的數小時內直接發送給全球的土地管理人員，此外還可以跟踪大火中煙氣的移動位置，並根據火勢傷燒的程度繪製生態系統變化圖。