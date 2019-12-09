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澳洲大火燒死逾千無尾熊！　2500動保志工「看遍焦黑屍體」需心理諮商

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▲ 救援人員持續在大火過後的野生動物棲息地搜救，尋找倖存的袋鼬與袋貂。

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾士州爆發史上最嚴重的森林大火，短短幾周內就燒死約千隻本就瀕臨絕種的無尾熊，更摧毀牠們超過200多萬公頃的棲息地。科學家擔心，火勢可能導致無尾熊走向「功能性滅絕」（Functional Extinction）。當地動保人士持續在火場內進行救援工作，每天面對令人心碎的動物屍體，讓他們飽受精神壓力，正尋求心理諮商。

當地動物首當其衝面對野火襲擊，除無尾熊以外，許多蜜袋鼯、袋貂、巨蜥、袋狸及袋鼠都成為大火的犧牲者。澳洲正值夏季，幾乎不可能下雨，消防員仍在努力控制57處火場火勢。當局也提供野生動物救援人員心理諮商，以緩解他們面對隨處可見嚴重燒傷動物的悲慘景像時背負的壓力。

雪梨大學生態學教授迪克曼（Chris Dickman）指出，無尾熊在維多利亞省（Victoria）及坎加魯島（Kangaroo Island）以外的地區已經功能性滅絕，意即無法在生態系中維持有意義的功能、族群大小不再改變，面臨近親繁殖以及遺傳漂變。曾經的家園被燒毀後，許多動物再也無法回到過去的棲息地，再加上家貓及野生狐狸會捕食袋狸和袋鼩，讓好不容易在大火中倖存的哺乳動物幾乎無處可逃。

▲▼澳洲大火／動保人員需要心理諮商。（圖／翻攝自推特／@DingoResearch）

▲ 在火場喪命的蜜袋鼯完全被燒焦。（圖／翻攝自推特／@DingoResearch）

新南威爾士州第一產業部、新英格蘭大學野生貓科研究人員巴拉德（Guy Ballard）日前前往大教堂岩石國家公園（Cathedral Rock National Park）調查災情，發現一具被燒焦的蜜袋鼯屍體，拍下這張震撼的照片，「這隻蜜袋鼯在中空的樹枝上根本沒有生存的機會。」

野生動物救援組織WIRES人員紐頓（Kristie Newton）說明，沃勒米國家公園（Wollemi National Park）的東部灰大袋鼠嚴重燒傷，爪子和腳傷勢嚴重，無法跳躍，不得不安樂死，令她感到心碎，「你可以看見牠們試圖走路，但就是走不動。我認為這會成為我永遠無法從腦海中抹去的畫面。」

隨著死亡的有袋動物和野生動物漸增，還有許多救援人員無力挽救的動物，WIRES為新南威爾士州的2500名志工提供諮詢服務。紐頓表示，「這讓人非常痛苦。看到這麼多動物死亡，對我們所有人來說都是非常大的壓力。這是一段非常悲傷的時期。」

►澳洲大火染橘天空！溫度飆破40度　消防員撲滅乏力乾等下雨

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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