澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

▲坎培拉天空陷入一片橘紅煙霧中，就連澳洲國會大廈（Parliament House）也幾乎「被消失」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲野火迄今仍一發不可收拾，至少奪走24條人命，包括美國、新加坡、紐西蘭、法國等國家都已伸出援手協助救災。儘管沿海地區6日出現降雨，氣溫降至20多度，但仍無法挽救首都坎培拉「被消失」的命運，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早宣布成立國家森林大火救助基金，未來2年將撥款20億澳幣，重建當前被燒毀的城鎮及相關救災復原作業。

綜合雪梨晨鋒報、第7頻道新聞網等澳媒報導，坎培拉瀰漫著野火肆虐所帶來的濃煙，空氣品質指數（Air Quality Index）一度衝破340，比北京高出170，讓澳洲聯邦政府緊急應變部門6日關閉坎培拉辦公室，內政部（The Department of Home Affairs）也要求員工遠離坎培拉總部，就連澳洲國立美術館（National Gallery of Australia）今日也宣布關閉一日。

根據外媒記者取得的畫面，坎培拉天空陷入一片橘紅煙霧中，就連澳洲國會大廈（Parliament House）也面臨「被消失」的命運，能見度極低。目前莫里森已宣布，未來2年將投入20億澳幣進行災後重建復原工作。

Prime Minister @ScottMorrisonMP media release announcing the establishment of a National Bushfire Recovery Agency #auspol #AustraliaFires pic.twitter.com/YR0gViWoiV — Political Alert (@political_alert) January 6, 2020



澳洲聯邦與地方政府現已接獲來自海外的幫忙，加拿大、美國的消防專家早已來到澳洲展開救援，除了紐西蘭、新加坡、巴布亞紐幾內亞向澳洲提供軍事援助，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日也致電莫里森，要聲援力挺澳洲打擊肆虐多個月的森林大火，將立即動員來保護受到野火衝擊的人民與生物多樣性。

▲莫里森證實，澳洲軍方現正針對巴布亞紐幾內亞、新加坡、紐西蘭的援助進行評估。（圖／路透）

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）透露，他已與莫里森私下談過，提議派遣千名士兵及消防人員協助澳洲；加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）也說，當加拿大先前面臨森林大火時，澳洲隨即響應求援，「我們很自豪現在能做同樣的事。」

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