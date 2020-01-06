　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲野火／首都坎培拉空氣品質爛透，能見度極低。（圖／路透）

▲坎培拉天空陷入一片橘紅煙霧中，就連澳洲國會大廈（Parliament House）也幾乎「被消失」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲野火迄今仍一發不可收拾，至少奪走24條人命，包括美國、新加坡、紐西蘭、法國等國家都已伸出援手協助救災。儘管沿海地區6日出現降雨，氣溫降至20多度，但仍無法挽救首都坎培拉「被消失」的命運，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）稍早宣布成立國家森林大火救助基金，未來2年將撥款20億澳幣，重建當前被燒毀的城鎮及相關救災復原作業。

▲▼澳洲野火／首都坎培拉空氣品質爛透，能見度極低。（圖／路透）

綜合雪梨晨鋒報、第7頻道新聞網等澳媒報導，坎培拉瀰漫著野火肆虐所帶來的濃煙，空氣品質指數（Air Quality Index）一度衝破340，比北京高出170，讓澳洲聯邦政府緊急應變部門6日關閉坎培拉辦公室，內政部（The Department of Home Affairs）也要求員工遠離坎培拉總部，就連澳洲國立美術館（National Gallery of Australia）今日也宣布關閉一日。

根據外媒記者取得的畫面，坎培拉天空陷入一片橘紅煙霧中，就連澳洲國會大廈（Parliament House）也面臨「被消失」的命運，能見度極低。目前莫里森已宣布，未來2年將投入20億澳幣進行災後重建復原工作。

澳洲聯邦與地方政府現已接獲來自海外的幫忙，加拿大、美國的消防專家早已來到澳洲展開救援，除了紐西蘭、新加坡、巴布亞紐幾內亞向澳洲提供軍事援助，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日也致電莫里森，要聲援力挺澳洲打擊肆虐多個月的森林大火，將立即動員來保護受到野火衝擊的人民與生物多樣性。

▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲莫里森證實，澳洲軍方現正針對巴布亞紐幾內亞、新加坡、紐西蘭的援助進行評估。（圖／路透）

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）透露，他已與莫里森私下談過，提議派遣千名士兵及消防人員協助澳洲；加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）也說，當加拿大先前面臨森林大火時，澳洲隨即響應求援，「我們很自豪現在能做同樣的事。」

►野火肆虐後…袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路邊　擔心澳洲特有種消失
►澳洲大火燒5個月　居民自行募款「48小時破4億元」！奧斯卡影后伸援手
►澳洲大火未來7天進入緊急狀態！　衛星照曝「生機綠→褐色」心痛對比

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
蔡依林開唱「台下一堆大咖」　網看到林志穎老婆驚：怎麼有2個林
全家199福袋開箱！他見滿滿洋芋片哭了…網抽「800元贈品」
快訊／嘉義發生規模4.7地震　最大震度4級
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

知名酒店「骨牌式坍塌」釀3死！2遺體仍卡在廢墟…恐將埋超過1年

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

五月天唱完11場..瑪莎結束「放風時刻」　怪獸笑：他躲休息室不想回去XDD

台中浮誇丼飯！韓式炸雞堆超高 半隻烤雞鋪飯上竟然3百元有找

真·白馬王子！北韓2020首部紀錄片　金正恩「身騎白馬」瀟灑奔馳白頭山

韓國瑜背心經、當菩薩面發誓　「不作威作福，只為民做牛做馬」

看女生「漂亮小腿」成績倒退 韓國瑜自曝唸放牛班原因

9月大父母離異！10多年後少年曬第1張全家福照：我會好好保留

新加坡首起可疑肺炎病例　衛生部門：與武漢疫情無關

紐時：總統發動戰爭權力擴大　川普可追蹤擊殺世上任何人

無預警空襲伊朗…川普「推特貼文」當通知　眾議院怒轟：你不是獨裁者！

衛星雲圖上澳洲被土黃色「滾滾濃煙」包圍　面積是歐洲的一半

澳首都「被消失」空汙指數爆！政府砸2億澳幣拚救災　美歐亞總動員

錫克教徒遭槍殺　印度譴責巴基斯坦總理「別再對其他國家說教」

1公尺高黑箱「底部挖洞」照片曝光　高恩成功躲X光檢查潛逃

東京灣找到遺體…54歲前眾議員三宅雪子疑輕生！7天前推特：死前想做的10件事

知名酒店「骨牌式坍塌」釀3死！2遺體仍卡在廢墟…恐將埋超過1年

雙美膠原蛋白位居中國大陸市佔最大　董座林齊國喊今年目標成長15%

金球獎內幕／小布、前妻「座位就在隔壁」故意的！驚爆雙方簽署同意　

警送還遺失畢業證書　母一見又喜又悲：兒已去世，臨終前交代護貝...

吳秉叡拚連任…合體蔡英文造勢「吸3萬支持者」！　馬英九陪陳明義隔空較勁

不願送走12強美國隊外野頂級潛力　天使先發交易卡關

攜「玩具槍」辦登機手續！泰籍男被控「無牌藏槍」...今獲保釋禁離港

「古董大牛鈴」掛巨嬰可可脖上　秒變「迷你小鈴鐺」超隱形

氣炸鍋煎沙朗牛排！成品出爐「誘人色澤美翻」　一切開網流口水：太強

蘇花改喜通車！3線客運直達花蓮　5千格停車位迎新春人潮

《病主法》上路1年「共1.1萬人簽」　醫讚成果：以前安寧緩和1年不到4千

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

國際熱門新聞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

男鄰聽到女慘叫報案　警到場一看「兇手」笑翻

傳伊朗懸賞24億　要取川普人頭

韓國瑜若當選　港示威者將速離台

伊朗揚言攻美35據點！以色列在內

即／伊朗恐不再遵守2015年核協議

吃拉麵突收紙條 　他一看內容秋逃跑

最仙王室成員要結婚了！嫁大32歲男友

澳洲大火延燒　逾4.8億隻動物死亡

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

賓州車禍5死60傷　大小車撞成團

伊朗：不再受2015年核協議限制

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

交往3月求婚成功　他3天後槍殺未婚妻

更多熱門

相關新聞

從衛星雲圖看　土黃色濃煙包圍澳洲

從衛星雲圖看　土黃色濃煙包圍澳洲

自9月以來慘忍的野火襲捲澳洲，許多無尾熊大量死亡。美國航太總署（NASA）發布衛星影像圖，照片中澳洲地區被濃煙團團包圍，在地球圖上，澳洲區域則顯示鮮紅色區塊，而首都坎培拉空氣品質檢測也亮紅燈，是危險值的10倍。

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

袋鼠、無尾熊「燻黑屍體」堆滿路

澳洲大火募款　48小時內破4億元

澳洲大火募款　48小時內破4億元

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

澳洲總理莫里森：野火恐持續幾個月

雪梨近郊昨飆48.9度高溫紀錄

雪梨近郊昨飆48.9度高溫紀錄

關鍵字：

坎培拉空氣品質澳洲野火森林大火紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 金球獎 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新買賓利被撞　醫美CEO車主怒打人GG

蔡英文執政害負債！遊覽車運將吐苦水

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

連續16天！麥當勞3大夯品通通買一送一

蔡依林大膽掀裙「看我胯下」　阿信呆住：我ㄎㄧㄤ了！

男偶像吃飯「經紀人場外緊盯」　大前輩氣炸

快訊／明道親哥陳屍山林　痛發聲明「非常震驚難過」

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

他2年來只射出「透明液體」傻眼！醫：這麻煩了

嘉義黑狗重複坐機車！被趕走狂哭

明道拖11年閃兵「為了家計」　幫哥哥還債無底洞

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

明道胞兄輕生　親家姊：曾勸妹別嫁

明道親哥陳屍山區！陳喬恩發聲：請別打擾他

名嘴傻眼：韓國瑜根本是魔神仔

更多

最夯影音

更多
韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！

韓國瑜稱黑鷹墜機是「台灣中邪了」 蔡英文正告：離譜的言行請道歉！
蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

蔡依林.五月天的《愛情的模樣》　阿信「你讓我舉雙手投降～」甜蜜牽手

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

「Lollipop棒棒堂」睽違10年合體了！　6人一起喊口號...曝演唱會時機點

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

挖寶搶便宜！萬件精品包下殺3折　東京二手名牌特賣會推薦必買款

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

激推！台北4家必吃「人氣滷肉飯」　搭配鮮甜蚵仔、油蔥酥...她讚：滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面