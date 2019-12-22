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澳洲野火合體「環繞雪梨西部」狂燒！　無尾熊袋鼠衝民宅逃命

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▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲新南威爾士省的大火進逼公路。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲野火迄今仍未撲滅，造成至少9人死亡，超過700多棟房屋被燒毀，延燒面積達百萬公頃，就連無尾熊與袋鼠都逃到民宅求保命。當局表示，綠荊溪（Green Wattle Creek）的火勢已經與城堡廢墟（Ruined Castle）大火合體，目前幾乎包圍整個雪梨西部，不排除再與戈斯珀斯山（Gospers Mountain）「超級大火」串連的可能性。

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲新南威爾士省格羅斯谷（Grose Valleys）的空拍畫面曝光。（圖／路透）

綜合澳洲廣播公司（ABC）、BBC等外媒報導，新南威爾士省21日爆發災難性火勢，光是雪梨西北地區就有超過20棟房子被戈斯珀斯山的大火吞噬，烈焰發威直到夜晚仍未停歇。當地超過攝氏40度的高溫、強風、低濕度等天氣條件，讓火勢變得一發不可收拾。

一名跟著消防人員在貝爾斯公路線（Bells Line of Road）周邊拍攝的攝影師透露，當消防員冒著生命危險滅火的同時，一旁的火災通報電話無間斷轟炸，一行人來回奔波於數個火場，公路旁的店家則被猛烈火勢狂燒，眼前的景象是他過往10年拍攝緊急救援行動中最慘烈的一次森林大火。新南威爾斯省鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）坦言，對消防員來說，21日是「可怕」的一天。

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲▼ 南澳庫德利溪（Cudlee Creek）有6隻無尾熊躲進民宅，Berrara Beach則有袋鼠跑到住家草坪。（圖／路透）

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

隨著新南威爾斯省22日氣溫下降，費茲西蒙斯周日指出，預料氣溫會來到攝氏25度左右，最多比周六氣溫下降20度，但儘管現階段情況有所趨緩，但仍必須保持警惕，目前消防單位還在努力控制火勢當中，希望能利用現在這個機會奪回部分地區的控制權。

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

目前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已縮短夏威夷假期於21日返國。他稍早發表談話指出，目前除了新南威爾士省爆發的100多起大火之外，南澳及維多利亞省也有嚴重的火災災情，對於有關單位的緊急應變措施給予正面評價，但強調氣候變遷只是導致火災的眾多因素之一，「我知道部分地區的人們對『家門口』的狀況感到恐懼，且煙霧這些東西加劇心中的焦慮感，但我們澳洲的消防應變是全世界最好的。」

►均溫41.9度！消防員火場喪生　總理被爆「夏威夷渡假」道歉了

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

▲▼ 澳洲野火。（圖／路透）

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