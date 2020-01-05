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反滲透法還沒有施行細則　謝龍介爆伯母臉書轉PO圖被約談

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記者楊淑媛／桃園報導

只是在臉書轉PO一張圖，就被約談？國民黨不分區立委候選人謝龍介，5日到桃園蘆竹區光明國小，出席總統候選人韓國瑜與桃園6名立委候選人「榮耀翻轉、團結大會」聯合造勢指出，反滲透法目前也還沒有施行細則，他的伯母，只是在FB轉P貼柯P講「蔡英文的團隊都有貪污」一張圖，他的伯母就被約談？

▲謝龍介爆伯母臉書轉PO圖，被約談。（圖／記者楊淑媛攝）

▲謝龍介爆伯母臉書轉PO圖，被約談。（圖／記者楊淑媛攝）

謝龍介並痛批民進黨執政以來，養了870隻肥貓，他問台下民眾，你們有月領15萬的舉手一下？見台下民眾無人舉手，謝隨即接著說，林飛帆一個月領9萬被大家罵，所以他很想不通，明明還有人領得比我多，大家怎麼都記得我領9萬。▲謝龍介爆伯母臉書轉PO圖，被約談。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼謝龍介到桃園出席總統候選人韓國瑜與桃園6名立委候選人「榮耀翻轉、團結大會」。（圖／記者楊淑媛攝）▲謝龍介爆伯母臉書轉PO圖，被約談。（圖／記者楊淑媛攝）

謝龍介說，所以他才把楊蕙如抖出來。您們知道楊領多少嗎？謝說，楊日領15萬，一個月450萬，謝龍介問：「這樣有夭壽嗎？有肥嗎？」台下民眾大聲附合：夭壽喔！謝龍介又說，在賴清德登記參加初選後，楊蕙如和網軍開始抹黑賴，「賴是蔡幹掉的！」

謝龍介表示，賴清德曾公開說，「總統請你不要再用網軍對付我了」。「那時我們才知道，蔡花錢在養網軍，蔡連同黨同志都砍下去了，我們跟她不同黨派，一定會死的更慘！」謝龍介話鋒一轉表示，要感謝賴清德，因為連賴都說，蔡英文做不好，應該要換下來，所以他才出來跟她競爭初選。他強調，「所以蔡是前行政院長賴清德認證的執政失敗總統！」

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