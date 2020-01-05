郭國文不畏抹黑主打政績牌　盼台南鄉親成最堅強後盾

▲民進黨台南市立委郭國文5日重新展開競選活動，強調擔任立委9個月來的各項努力，盼以政績爭取選民的支持。(圖／郭國文競選辦公室提供，下同)

地方中心／台南報導

為感念保衛台灣執行任務殉難的黑鷹弟兄們，台南第二選區立法委員郭國文今（5）日一早重新展開競選活動前，特別再次替殉難弟兄默哀一分鐘。郭國文哀痛表示，大家都是為這塊土地、人民與國家努力打拼的人，他除了為國家失去棟樑感到最沉重的哀痛，更希望折翼的國軍弟兄們能安息，家屬能保重身體。

回顧立院歷程，郭國文特別強調過去9個月的努力，當文旦遇到問題，他邀農委會主委陳吉仲南下麻豆討論文旦產銷，在8月啟動文旦大果收購，平穩文旦售價，也爭取凱特芒果與菱角災損補助。

在交通方面，郭國文除了爭取麻豆嘉義高鐵直達公車 ，要求麻豆交流道動線與引道路面改善，更爭取南科捷運山手線，並由行政院院長蘇貞昌親自南下宣布南科三期擴建落腳台南看西農場。

同時郭國文也關注漁電共生政策，在中央召開記者會，在七股舉辦公聽會。改善山區灌溉設施與提高補助，持續協助農路野溪改善平埔文化保存與正名運動。並在立法院質督促南科三期擴建進度，爭取冷鏈物流中心落腳玉井；當蜜蜂無法採蜜，蜂蜜量減，立即為蜂農爭取補助，由農委會宣布補助蜂農砂糖費用三分之一。

郭國文感性表示，他不怕被抹黑毀謗，台南第二選區的鄉親就是他最堅強的後盾，會為鄉親們繼續努力。