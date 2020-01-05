宋楚瑜轟：反滲透法國民黨「坐在那一句話都不講」

▲宋楚瑜與台中市議員陳清龍「翻發票贈春聯」公益活動。（圖／親民黨提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜5日受訪時提到，《反滲透法》在討論的時候，親民黨的立法委員李鴻鈞從頭到尾去解釋法案是不完整的，必須仔細研究，「但是國民黨這麼多的立法委員，就只坐的那個地方，一句話都不講」，下次選立委，乾脆去選會做騎馬蹲的坐在地上就好了嘛。

由於親民黨選前沒有辦大型造勢活動，被問及是否有其他考量？宋楚瑜表示，大家都曉得，造勢要去動員，而且要花很多錢，「親民黨沒有這些冤枉的錢」，其他兩個政黨都很有錢，因為他們在執政的時候，錢從哪裡來，大家都很清楚。

宋楚瑜強調，親民黨許許多多公職人員規規矩矩的，像是《反滲透法》在討論的時候，親民黨只有三位立法委員，但是整個在討論當中，看到我們親民黨的立法委員李鴻鈞，從頭到尾去解釋法案是不完整的，必須要仔細好好的去研究，由各部會共同來討論，一條一條逐條的來說明。

「但是國民黨這麼多的立法委員，就只坐的那個地方，一句話都不講。」宋楚瑜說，下次選立法委員，「乾脆去選會做騎馬蹲的坐在地上就好了嘛！」並強調親民黨對於國家重要的法案，都好好去讓人民知道。

其他人也看了這些...

►懶人包／誰是共諜？ 9個Q＆A、3張圖搞懂《反滲透法》

►全文／《反滲透法》三讀通過！配合「境外敵對勢力」干預選舉最重關5年、罰千萬

►反對《反滲透法》倉促立法！國民黨、親民黨醞釀提釋憲

更多熱門新聞...

►看懂反滲透法／台商、台生不會被罰！民進黨講清楚：罰的是「違法行為」非身分

►看懂反滲透法／倉促立法？民進黨還原真相：7個月前早提！國民黨「拒討論」

►看懂反滲透法／不只台灣！美國、英國、德國、加拿大...「民主國家都在反滲透」

►超越藍綠，就靠她了