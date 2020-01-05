民進黨強調言論自由是核心價值　孫大千：睜眼說瞎話？

▲孫大千。（資料照／記者周宸亘攝）

記者張乃文／台北報導

民進黨立委林靜儀日前接受《德國之聲》的專訪談到統獨爭議，「主張統一恐構成叛國行為」，而民進黨發出聲明強調，捍衛民主、堅持言論自由是民進黨堅守的核心價值。對此，國民黨總統候選人韓國瑜競辦副執行長孫大千5日在臉書批評，民進黨這是在「睜著眼說瞎話」嗎？他質疑，如果民進黨真的捍衛民主，為什麼要漠視台灣人民公投意志？甚至進一步剝奪台灣人民的公投權利呢？

孫大千說，如果，民進黨真的「堅持言論自由」，那麼請問一下，最近這幾十例因為在網路上發表批評政府的言論，而被警方約談的民眾又是怎麼一回事呢？

孫大千表示，如果，民進黨真的「堅決捍衛每一個不同的認同、思想與言論」，那麼這一大堆「陳師孟們」以政黨色彩公然介入司法正義的所作所為，這筆帳又應該如何去算呢？

孫大千認為，林靜儀的談話和中國大陸的威脅滲透一點關係也沒有，林靜儀只是反映出來，「民進黨政治人物長期以來處心積慮的在顛覆中華民國的現實」。

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