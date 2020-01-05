搶票！決戰超級星期天　蔡南北連跑十行程、韓回防新北

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

2020總統大選的最後一個超級星期天，總統蔡英文5日開始恢復競選行程，北中南一連有十場造勢活動；國民黨總統候選人韓國瑜回防新北，下午從家鄉中和出發掃街拜票；親民黨總統候選人宋楚瑜赴中台灣替候選人站台。

日前因黑鷹墜機事件三陣營立即暫停選舉活動，而大選進入倒數6天階段，蔡英文從北到南連跑10個行程，韓國瑜一早先到桃園大謁陵，下午回防新北鞏固票倉，宋楚瑜則在中台灣繼續拚搏，各方卯足全力衝刺選情。

蔡英文首站直攻國民黨主席吳敦義的故鄉南投縣，先到埔里恒吉宮參香、參訪埔里花卉物流中心、到國姓護國宮參香，下午赴雲林土庫，接著與副總統候選人賴清德合體出席「勇敢自信 護台同行」台南造勢大會，晚上再到桃園、新北，一整天下來行程滿檔。

韓國瑜4日晚間在台北舉辦「國政領航」政策成果發表會，5日行程全力進攻北台灣，首站赴桃園大溪謁靈，接著下午回到家鄉新北中和掃街，與選民拉近距離，之後再到板橋第一運動場出席造勢大會。

宋楚瑜與副總統候選人余湘雖未舉辦大型造勢活動，但仍有既定拜票行程；宋楚瑜5日一早九點在台中、彰化替立委候選人站台，余湘與不分區立委候選人滕西華在台北濱江市場掃街，下午與「郭家軍」不分區候選人劉宥彤、蔡沁瑜到信義區，進行「走出藍綠，用腳投票」，拉抬政黨票。

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