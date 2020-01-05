柯文哲批藍綠總統候選人「都一樣差」　投誰「就隨便你們了」

▲台灣民眾黨主席柯文哲藍綠總統候選人都一樣差。（圖／台灣民眾黨提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨4日晚間在台中舉辦首場造勢晚會，黨主席柯文哲被問到會支持哪一組總統候選人時表示，「都不是很理想，一樣差，就隨便你們了」，柯還說，國、民兩黨除了統獨及意識型態之外並沒有不同，核能問題都不處理，只會打統獨假議題，非常懶惰。

民眾黨昨晚在台中市太原夜市舉行造勢晚會，主持人一一介紹區域立委和不分區立委，柯文哲最後上場，所有人先向罹難的黑鷹軍士官表達哀悼，隨後與眾人將象徵國、民兩黨的汽球丟出去，再把象徵民眾黨的球送回舞台。

為何選擇台中作為首場造勢晚會？柯文哲說，在台灣政治版圖上，地方政治與民主史上，政黨輪替最多次的是台中、彰化，這是很有趣的地方，中台灣是政黨板塊移動最敏感地區，不過，即使如此，各政黨也要努力才能成功。

至於會支持哪一組正副總統候選人，柯說，老實講，都不是很理想，都一樣差，就隨便你們了，藍綠除了統獨及意識型態不同之外，兩黨都是養肥貓、酬庸、搶國營事業人事、綁樁腳，甚至黨政軍還伸進媒體、農會、水利會，他發現國民黨幹的事，民進黨也做，只是國民黨的餐桌禮儀比較好，民進黨吃相難看。

柯文哲還說，他拜訪過美國國務院及國防部，美國官員跟他說，美國不會讓台灣統一，也不會獨立，不支持獨立，是沒有必要跟中國關係打壞，不支持統一，是因為會損害美國第一島鏈的防衛線，兩黨都很清楚統獨是假議題，但還樂此不疲，因為可以不用認真的工作。

柯文哲強調，政治是要解決人民問題，中南部PM2.5比台北嚴重，總統候選人不解決PM2.5的問題，卻在政見會和辯論會，只會談王小姐、砂石、炒房，或是講學歷、走私香菸，不談台灣未來核能要如何解決，現在看來，最後就是草包對決菜包，韓總機對讀稿機，藍綠每天只講統獨，這是懶惰、不負責的做法。

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