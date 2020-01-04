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羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

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▲ 羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街 基隆安樂市場吃美食拉票。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供）

▲ 羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街，基隆安樂市場吃美食拉票。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

距離選舉只剩倒數的最後7天，國民黨台北市議員羅智強、游淑惠4日到基隆安樂市場，陪國民黨基隆立委宋瑋莉掃街，受到買菜的婆婆媽媽們的歡迎；宋瑋莉積極緊握每一雙手，懇託大家1月11日投票支持給她機會，讓她到立法院幫大家爭建設，她允諾她會做一個「說得到做得到、看得到找得到」的立委。

選前超級黃金週，除了游淑惠、羅智強到場陪同拜票外，國民黨基隆市議會副議長林沛祥、基隆市議員鄭愷玲、在地里長童意鵬、郭時福等人到場，陪同宋瑋莉，在安樂市場傾聽人民的聲音爭取支持。

▲ 羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街 基隆安樂市場吃美食拉票。（圖／宋瑋莉競選辦公室提供）

▲ 拜票過程中變得一直流汗，游淑惠喝到傳承四代的五味菊花茶，讚不絕口。

天氣放晴氣溫升高，拜票過程中變得一直流汗，游淑惠喝到傳承四代的五味菊花茶，讚不絕口；羅智強、游淑惠與宋瑋莉等人一同到郭家粿仔湯，品嘗安樂區傳承一甲子的在地美食。羅智強說，雖然他是基隆人，還是第一次到郭家粿仔湯吃粿仔條，真的是Q彈可口，當真名不虛傳。

宋瑋莉呼籲支持者，1月7國民黨總統候選人韓國瑜要到基隆慶安宮、廟口奠濟宮參拜，歡迎支持者到場共襄盛舉，來給韓國瑜、宋瑋莉加油打氣，最重要的事是不要忘了1月11日出來投票。

「時間對我們來說完全沒用！」

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