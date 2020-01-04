Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間在台北舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，政策會晚間8點開始。韓國瑜會前接受聯訪時指出，民進黨執政後，台灣民主開倒車，強烈打壓國內言論自由市場，讓人民心生恐懼，不被台灣人民接受，相當不可取。

對於兩岸關係的政策，韓國瑜提出，當選後將「捍衛中華民國、確保台灣安全」，反對「一國兩制」與台獨，主張兩岸和平雙贏，讓人民有錢、台灣繁榮，若上任將重建兩岸的對話架構，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

韓國瑜提到，他先前進行傾聽之旅，到屏東墾丁了解當地時，一名開名產店的年輕人提出請求，拜託他「韓市長，把觀光客帶來我們墾丁好不好」，讓他感觸相當深刻，政府應該替以人民的角度出發，替人民著想，「政治人物有兩個選擇：一個是作威作福、一個是做牛做馬。」

▲高雄市副市長李四川出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）



高雄市副市長李四川也到場替韓國瑜站台，他在台上發表，高雄的基礎建設目前相當好，不但「路平」、「燈亮」，連水溝也通了，讓不少市民相當有感，甚至有人因為「路太好開」，不小心超速，收到2張紅單，還特地跑來感謝他，感謝團隊終於把路鋪平了。李四川提到，如果讓韓國瑜當總統，愛情摩天輪就可以動工，「就可以蓋起來了」，所以要讓韓國瑜勝選。

李四川提及，不僅基礎建設有「路平燈亮水溝通」，愛情摩天輪等韓國瑜勝選後將動工，高雄市府也相當注重「做愛心」這方面，替高雄的弱勢族群提供幫助。他說，高雄市負債相當多，若中央不給予幫助，那麼負債將一直存在，「永遠躺在那裡。」

李四川說明，依照他的了解，照高雄的財務狀況來看，只有韓國瑜選上總統之後，才能徹底解決高額負債的情況，所以一定要讓韓國瑜勝選。

韓國瑜指出，李四川身上有踏實、苦實、憨厚等特點，是台灣傳統長輩身上擁有的，他相當感謝高雄市府團隊。他說，目前台灣已經慢慢被世界遺忘，也慢慢遺忘世界，許多亞洲國家有共同市場，唯獨台灣被孤立，等到他們當選後，將會推動人才培育計畫，讓下一代與國際全面接軌。

▲柯志恩到台力挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



韓國瑜指出，接下來會推動滿天星計畫，只要45歲以下的軍公教警消申請到國外的學校，政府將免費送出國，只要不出10年，台灣將脫胎換骨。

國民黨不分區立委柯志恩到場站台，她在台上說到，教育對國家相當重要，如果經濟讓學生不敢念書，將是國家的損失，「滿天星計畫，不管是什麼，能夠讓孩子看到星星，就是政府應有的責任。」柯志恩說，韓國瑜將推動雙語教育，這就是下一代與國際接軌最重要的武器。

▲國民黨立委林麗蟬出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）



韓國瑜提到，目前台灣每7個小孩裡面，就有1位的父母是新移民，意味著台灣與新移民已有相當程度的融合，未來台灣社會建設一定會有新移民貢獻，所以一定要照顧新移民，推動適當的政策。

新移民立委林麗蟬到場說明，韓國瑜將大力推動新移民教育、語言的政策，讓新移民與台灣本土人民接軌，希望大家投給韓國瑜，讓韓國瑜的新移民政策能夠得到實現。

國民黨副總統候選人張善政隨後上台，他在台上指出，台灣的科技園區1980年成立，截至今年剛好40年，40年來替台灣創造不少產值，但未來還要再進行規劃，目前能源政策已經歪掉了，接下來韓國瑜與他的任務，就是將歪掉的政策扳回來。

▲杜紫軍出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

杜紫軍接在張善政後方上台，他在台上闡述能源政策的規劃，將契合「庶民」的需求，讓人民有電可用，電價也不會亂調漲，也不會犧牲人民的健康來發電，「為什麼政府做不到？因為政策出現嚴重的錯誤。」

杜紫軍說到，蔡英文將政治的圖騰凌駕在能源政策上，做出錯誤的政策，急切地在2025廢除核電，導致再生能源產值無法上升，與核能對接，導致目前要以超過國際價格3倍的數目購買再生能源。

他說，為了讓核能減少，蔡政府讓火力發電廠不斷運動，雖然台中火力發電廠燒媒的量少了500萬公噸，但其他縣市的發電廠燒媒量卻相對提高，總體多燒了870萬噸的煤炭，都是因為錯誤的能源政策導致的。

張善政提到，只要蔡英文再執政一天，中南部的朋友就會用肺發電一天，所以一定要用選票，讓蔡英文下台。

早前創辦「核能流言終結者」的學生黃士修也到場，他在台上說到，2018年時人民有機會向「2025非核家園」的政策說不，但公投被法律廢掉了，所以他們2019年提出了重啟核四的公投，目前已經順利成案，可惜不能在2020年大選一起進行公投，核四是個大議題，為什麼不能透過人民的意見來解決？

▲國政顧問林祖嘉出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）



至於經濟政策，則由國政顧問團的林祖嘉來介紹，他在台上指出，每個政府都必須實事求是，顧問團將努力承諾，打造庶民經濟，創造均富的社會。

他說，未來將建設自由開放的經貿環境，積極申請加入CPTPP、RCEP，與其他國家簽洽雙邊FTA，推行「自由貿易經濟特區」，讓台灣發展成自由貿易島，在確保台灣主權與經濟安全的情況下，推動兩岸經貿關係

他提到，顧問團將推動生產力4.0政策，訂定「數位國家專法」，帶動數位創新政策，成立「生產力4.0服務團」，將AI、5G、大數據與務聯網等數位科技導入各個產業，帶動產業轉型升級，同時也會扶植數位服務新產業。

健全投資環境，讓財經政策回歸專業判斷，落實政策穩定、透明以及可預測性，改善投資環境，提供適當的租稅優惠，吸引海外台商、國際公司在台投資。

▼國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）



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