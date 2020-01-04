　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝） 

記者柯振中／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜4日晚間在台北舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，政策會晚間8點開始。韓國瑜會前接受聯訪時指出，民進黨執政後，台灣民主開倒車，強烈打壓國內言論自由市場，讓人民心生恐懼，不被台灣人民接受，相當不可取。

對於兩岸關係的政策，韓國瑜提出，當選後將「捍衛中華民國、確保台灣安全」，反對「一國兩制」與台獨，主張兩岸和平雙贏，讓人民有錢、台灣繁榮，若上任將重建兩岸的對話架構，確保台灣永續安全，開創兩岸國際共存共榮空間。

韓國瑜提到，他先前進行傾聽之旅，到屏東墾丁了解當地時，一名開名產店的年輕人提出請求，拜託他「韓市長，把觀光客帶來我們墾丁好不好」，讓他感觸相當深刻，政府應該替以人民的角度出發，替人民著想，「政治人物有兩個選擇：一個是作威作福、一個是做牛做馬。」

▲高雄市副市長李四川出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市副市長李四川出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

高雄市副市長李四川也到場替韓國瑜站台，他在台上發表，高雄的基礎建設目前相當好，不但「路平」、「燈亮」，連水溝也通了，讓不少市民相當有感，甚至有人因為「路太好開」，不小心超速，收到2張紅單，還特地跑來感謝他，感謝團隊終於把路鋪平了。李四川提到，如果讓韓國瑜當總統，愛情摩天輪就可以動工，「就可以蓋起來了」，所以要讓韓國瑜勝選。

李四川提及，不僅基礎建設有「路平燈亮水溝通」，愛情摩天輪等韓國瑜勝選後將動工，高雄市府也相當注重「做愛心」這方面，替高雄的弱勢族群提供幫助。他說，高雄市負債相當多，若中央不給予幫助，那麼負債將一直存在，「永遠躺在那裡。」

李四川說明，依照他的了解，照高雄的財務狀況來看，只有韓國瑜選上總統之後，才能徹底解決高額負債的情況，所以一定要讓韓國瑜勝選。

韓國瑜指出，李四川身上有踏實、苦實、憨厚等特點，是台灣傳統長輩身上擁有的，他相當感謝高雄市府團隊。他說，目前台灣已經慢慢被世界遺忘，也慢慢遺忘世界，許多亞洲國家有共同市場，唯獨台灣被孤立，等到他們當選後，將會推動人才培育計畫，讓下一代與國際全面接軌。

▲國民黨立委柯志恩出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯志恩到台力挺韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜指出，接下來會推動滿天星計畫，只要45歲以下的軍公教警消申請到國外的學校，政府將免費送出國，只要不出10年，台灣將脫胎換骨。

國民黨不分區立委柯志恩到場站台，她在台上說到，教育對國家相當重要，如果經濟讓學生不敢念書，將是國家的損失，「滿天星計畫，不管是什麼，能夠讓孩子看到星星，就是政府應有的責任。」柯志恩說，韓國瑜將推動雙語教育，這就是下一代與國際接軌最重要的武器。

▲國民黨立委林麗蟬出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委林麗蟬出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜提到，目前台灣每7個小孩裡面，就有1位的父母是新移民，意味著台灣與新移民已有相當程度的融合，未來台灣社會建設一定會有新移民貢獻，所以一定要照顧新移民，推動適當的政策。

新移民立委林麗蟬到場說明，韓國瑜將大力推動新移民教育、語言的政策，讓新移民與台灣本土人民接軌，希望大家投給韓國瑜，讓韓國瑜的新移民政策能夠得到實現。

國民黨副總統候選人張善政隨後上台，他在台上指出，台灣的科技園區1980年成立，截至今年剛好40年，40年來替台灣創造不少產值，但未來還要再進行規劃，目前能源政策已經歪掉了，接下來韓國瑜與他的任務，就是將歪掉的政策扳回來。

▲杜紫軍出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲杜紫軍出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

杜紫軍接在張善政後方上台，他在台上闡述能源政策的規劃，將契合「庶民」的需求，讓人民有電可用，電價也不會亂調漲，也不會犧牲人民的健康來發電，「為什麼政府做不到？因為政策出現嚴重的錯誤。」

杜紫軍說到，蔡英文將政治的圖騰凌駕在能源政策上，做出錯誤的政策，急切地在2025廢除核電，導致再生能源產值無法上升，與核能對接，導致目前要以超過國際價格3倍的數目購買再生能源。

他說，為了讓核能減少，蔡政府讓火力發電廠不斷運動，雖然台中火力發電廠燒媒的量少了500萬公噸，但其他縣市的發電廠燒媒量卻相對提高，總體多燒了870萬噸的煤炭，都是因為錯誤的能源政策導致的。

張善政提到，只要蔡英文再執政一天，中南部的朋友就會用肺發電一天，所以一定要用選票，讓蔡英文下台。

早前創辦「核能流言終結者」的學生黃士修也到場，他在台上說到，2018年時人民有機會向「2025非核家園」的政策說不，但公投被法律廢掉了，所以他們2019年提出了重啟核四的公投，目前已經順利成案，可惜不能在2020年大選一起進行公投，核四是個大議題，為什麼不能透過人民的意見來解決？

▲國政顧問林祖嘉出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國政顧問林祖嘉出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

至於經濟政策，則由國政顧問團的林祖嘉來介紹，他在台上指出，每個政府都必須實事求是，顧問團將努力承諾，打造庶民經濟，創造均富的社會。

他說，未來將建設自由開放的經貿環境，積極申請加入CPTPP、RCEP，與其他國家簽洽雙邊FTA，推行「自由貿易經濟特區」，讓台灣發展成自由貿易島，在確保台灣主權與經濟安全的情況下，推動兩岸經貿關係

他提到，顧問團將推動生產力4.0政策，訂定「數位國家專法」，帶動數位創新政策，成立「生產力4.0服務團」，將AI、5G、大數據與務聯網等數位科技導入各個產業，帶動產業轉型升級，同時也會扶植數位服務新產業。

健全投資環境，讓財經政策回歸專業判斷，落實政策穩定、透明以及可預測性，改善投資環境，提供適當的租稅優惠，吸引海外台商、國際公司在台投資。

▼國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

►「周末3天快閃」～超殺金盞花來了！

ET快訊
沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文激動哭喊：他不要我了！
外送員接101訂單！見「8字地址」傻了：第一次遇到客人不在台
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文秒哭喊：他不要我了！

Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

影／政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

馬英九桃園輔選趴趴走　痛批反滲透法是綠色恐怖實質戒嚴

馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人　

蔡淑惠扯「黑鷹失事因綠營站路口」　民進黨痛批冷血：泯滅基本人性

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

包貝爾女兒看到畢雯珺「衝上去抱大腿」　捉迷藏當鬼「主動牽范丞丞手」一起找

藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

沈一鳴妻輕撫遺像忍淚　見蔡英文秒哭喊：他不要我了！

Live／韓國瑜台北舉辦政策發布會　晚間8點「大笑三聲」出場

影／政策會前接受聯訪　韓國瑜2分鐘狂轟：為民進黨的國際事務捏把冷汗

羅智強、游淑慧聯手陪同宋瑋莉掃街　基隆安樂市場吃美食拉票

馬英九桃園輔選趴趴走　痛批反滲透法是綠色恐怖實質戒嚴

馬英九帶領祈福默哀　再痛批反滲透法：不是對付中共是對付國人　

蔡淑惠扯「黑鷹失事因綠營站路口」　民進黨痛批冷血：泯滅基本人性

傅崐萁幸福政見專車全面啟航　包山包海21條政見向鄉親報告

還在魯？12星座「2020愛情運勢」羞曝光　雙子桃花旺爆…轉角就遇到愛

藍委候選人蔡淑惠黑鷹失事扯「民進黨路口拜票」　網友轟：爛嘴講不出好話

謝和弦新歌曝！　MV「手牽熟睡莉婭」男友視角…蔡阿嘎也尬一角

來自花蓮的溫暖！黃啓嘉北上三總探視曹進平　傳達鄉親關懷

哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

9款專櫃話題「潤色護唇膏」出列　美唇神器一抹滋潤入冬狂賣5000支

機工長幼子天真問「爸爸還會回來嗎？」　媽媽鼻酸：要怎麼告訴孩子…

SBL／台啤不敗神話被打破　周俊三：不可能每場都贏

2歲Romeo唱周杰倫《聽媽媽的話》！　小手超努力撥吉他弦…奶音融化昆凌

政治熱門新聞

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

幫總長走完未竟的行程！蔡英文下午視察第一雷達分隊

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

沈一鳴「大漠計畫」帥照曝　機工長哽咽

韓國瑜、洪秀柱台南造勢現場突破10萬人

幕後／蔡英文二訪北賓追思原因曝光　雷達站弟兄請託貼40張「手寫紙條」

即／台南造勢空拍曝光！韓國瑜談黑鷹失事惹哭一票韓粉

陳揮文「韓國瑜落選就不來」　鄭弘儀傻眼

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

趙少康曝韓國瑜勝選關鍵：倒數8天有逆轉跡象

黑鷹失事招魂現場　家屬全淚崩

更多熱門

相關新聞

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

國軍UH-60M黑鷹直升機墜毀在新北市烏來山區，幸運生還的參謀本部通資次長中將曹進平是花蓮縣玉里鎮人，在飛機失事現場冷靜指揮搜救人員，令人印象深刻，現仍在三軍總醫院療養，國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉3日晚間特地前往台北三總探視曹中將，送上家鄉的溫暖祝福。

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

政策會前受訪　韓國瑜2分鐘狂轟民進黨

政策會前受訪　韓國瑜2分鐘狂轟民進黨

馬英九桃園輔選 批反滲透法是綠色恐怖

馬英九桃園輔選 批反滲透法是綠色恐怖

羅智強、游淑慧陪同宋瑋莉掃街

羅智強、游淑慧陪同宋瑋莉掃街

關鍵字：

韓國瑜政策發布會2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

蔡依林曝舞台上內心OS...「要非常賣力才能忍住不笑」！

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面