傅崐萁幸福政見專車全面啟航　包山包海21條政見向鄉親報告

▲傅崐萁競選總部備置3輛幸福政見專車，要向花蓮鄉親報告精心規劃的21條幸福政見。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部近日完成三輛「看見希望」幸福政見專車，5日即將啟航向全縣鄉親報告其精心規劃具有前瞻性的21條政見，將打造幸福宜居的國際都會，讓孩子在此成長茁壯、青年在此創業築夢、長者在此養生樂活。

傅崐萁誠摰感謝全縣32萬鄉親、12萬個家庭，19年來受到大家的栽培和鞭策，培育他歷練三屆立委和兩屆縣長，提升花蓮在世界具有國際觀的能見度，企業紛紛前來投資，一座一座大型的國際級觀光觀光飯店不斷進駐花蓮，國內外的觀光客逕相前來花蓮旅遊、跨年，百業興旺。

傅崐萁說，由聯合國環境規劃署舉辦的2013國際花園城市競賽當中，花蓮縣榮獲D類組全球第二名，超越新北市、台南市的同區。金針山花海亦獲2015年國際旅遊網路媒體 BonVoyage入選世界八大最美花海，成果斐然。這些都是崐萁與鄉親共同努力、共同締造幸福的甜美果實。



傅崐萁強調，他精心為花蓮縣規劃具有前瞻性21條政見，包括改善全國及東部交通路網、鼓勵青年安心育兒成家、培育青年就學就業政策、強化老人長照服務、優化勞工政策、打造幸福宜居國際都會、花蓮觀光升級、回復軍公教正義等重點。

同時，最近完成三輛「看見希望」專車，承載著21條幸福政見，將在全縣北中南三區啟航，讓鄉親能夠深刻了解這場選戰是打通花蓮百年交通建設為出路。傅崐萁強調，這一場立委選舉，並非崐萁一人的選戰，而是為了花蓮人追求嚮往更美好的生活信念而戰。

韓國瑜花蓮後援總會總會長鄒永宏指出，傅崐萁政治資歷和宏大的格局高度，點出台灣重大交通建設，採取國際標BOT，政府0出資的政策思維，符合科技技術世界潮流， 將來他到立法院可為台灣及花蓮爭取更多建設發展，協助庶民總統韓國瑜共同翻轉台灣，讓青年有美好的台灣未來。

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