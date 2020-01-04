　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

傅崐萁幸福政見專車全面啟航　包山包海21條政見向鄉親報告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼傅崐萁競選總部備置3輛幸福政見專車，要向花蓮鄉親報告精心規劃的21條幸福政見。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

傅崐萁競選總部備置3輛幸福政見專車，要向花蓮鄉親報告精心規劃的21條幸福政見。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

韓國瑜、傅崐萁聯合競選總部近日完成三輛「看見希望」幸福政見專車，5日即將啟航向全縣鄉親報告其精心規劃具有前瞻性的21條政見，將打造幸福宜居的國際都會，讓孩子在此成長茁壯、青年在此創業築夢、長者在此養生樂活。

傅崐萁誠摰感謝全縣32萬鄉親、12萬個家庭，19年來受到大家的栽培和鞭策，培育他歷練三屆立委和兩屆縣長，提升花蓮在世界具有國際觀的能見度，企業紛紛前來投資，一座一座大型的國際級觀光觀光飯店不斷進駐花蓮，國內外的觀光客逕相前來花蓮旅遊、跨年，百業興旺。

▲▼傅崐萁競選總部備置3輛幸福政見專車，要向花蓮鄉親報告精心規劃的21條幸福政見。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

傅崐萁說，由聯合國環境規劃署舉辦的2013國際花園城市競賽當中，花蓮縣榮獲D類組全球第二名，超越新北市、台南市的同區。金針山花海亦獲2015年國際旅遊網路媒體 BonVoyage入選世界八大最美花海，成果斐然。這些都是崐萁與鄉親共同努力、共同締造幸福的甜美果實。

傅崐萁強調，他精心為花蓮縣規劃具有前瞻性21條政見，包括改善全國及東部交通路網、鼓勵青年安心育兒成家、培育青年就學就業政策、強化老人長照服務、優化勞工政策、打造幸福宜居國際都會、花蓮觀光升級、回復軍公教正義等重點。

同時，最近完成三輛「看見希望」專車，承載著21條幸福政見，將在全縣北中南三區啟航，讓鄉親能夠深刻了解這場選戰是打通花蓮百年交通建設為出路。傅崐萁強調，這一場立委選舉，並非崐萁一人的選戰，而是為了花蓮人追求嚮往更美好的生活信念而戰。

韓國瑜花蓮後援總會總會長鄒永宏指出，傅崐萁政治資歷和宏大的格局高度，點出台灣重大交通建設，採取國際標BOT，政府0出資的政策思維，符合科技技術世界潮流， 將來他到立法院可為台灣及花蓮爭取更多建設發展，協助庶民總統韓國瑜共同翻轉台灣，讓青年有美好的台灣未來。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
國中妹校內掃雪...手指爆腫3倍「食指發黑」！醫皺眉：可能要
快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難控制場面...連開2槍求
他幫妹妹預約下體除毛！突提1點「詭異要求」…除毛師嚇傻拒絕
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

傅崐萁幸福政見專車全面啟航　包山包海21條政見向鄉親報告

來自花蓮的溫暖！黃啓嘉北上三總探視曹進平　傳達鄉親關懷

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

金山在地企業回饋鄉里　銀髮食堂嚐出人情味

全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選　歡迎參觀創作

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「寒冬送暖」助弱勢

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

包貝爾女兒看到畢雯珺「衝上去抱大腿」　捉迷藏當鬼「主動牽范丞丞手」一起找

傅崐萁幸福政見專車全面啟航　包山包海21條政見向鄉親報告

來自花蓮的溫暖！黃啓嘉北上三總探視曹進平　傳達鄉親關懷

桃園白千層林蔭大道小農市集　享受森呼吸及購物美食之旅

寒士尾牙桃園場擴大辦理席開210桌 尚有兩成待認助

國際獅子會300G2區竹圍漁港千人淨灘　自己環境自己維護

金山在地企業回饋鄉里　銀髮食堂嚐出人情味

全國首創女性乳房X光攝影檢查　台東婦女有福了

台東縣國中小校長及主任甄選口試　錄取名單4日晚間公布

瘋癲畫家匡乙指畫2020總統大選　歡迎參觀創作

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　「寒冬送暖」助弱勢

咖啡廳老闆賣Lisa用過沒洗餐具！　還放話「廁所撿毛髮驗DNA」…粉絲氣炸灌爆

影／哀悼黑鷹事件辦「點燈祈福晚會」　蔡淑惠為發言引發爭議道歉！

國民黨選舉文宣催票！消費「921大震撼」　網怒：嫌票太多嗎

黃金鼠緊咬「新寶貝」　太長一根卡住小洞口！繞一圈後終於成功下樓

避孕藥可治痘、豐胸？　藥師點出「危險族群」：35歲以上少吃！

CBA／林書豪輪休周儀翔拿5分　北京慘敗山東

快訊／「不喜歡她的態度！」日女在唐吉訶德追殺陸女　拿15cm刀瞄頭猛砍

《藍色水玲瓏》狂重播！　男星崩潰「領1次錢卻播了N次」勾網回憶殺：看你的戲長大

冬天校內掃雪！國中妹手指爆腫3倍「食指發黑」…醫一看皺眉：可能要截肢

快訊／蘆洲30人街頭持刀尋仇　警方難以控制場面！趕緊連開2槍請求支援

地方熱門新聞

主人猝死在床　忠犬小黑伴屍堅守

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

觀音蓮花園內　草菓農場草莓上市

賽車節登場　彰化高鐵站封路

新聞官陳映竹是美濃客家細妹　鄉親集氣祝福

蔡英文台南大型造勢一分局交管

白千層林蔭小農市集　倘佯鄉野購物美食之旅

新竹市政府與UNIQLO跨界合作

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

即／威力彩3.4億一注獨得　獎落新北

北區小東路旁1樓金店面法拍8折起

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

木瓜田種薄荷當植被　讓人很療癒

中部空品紅色警戒　二林難控制　

更多熱門

相關新聞

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

黃啓嘉三總探視曹進平　傳達花蓮鄉親關懷

國軍UH-60M黑鷹直升機墜毀在新北市烏來山區，幸運生還的參謀本部通資次長中將曹進平是花蓮縣玉里鎮人，在飛機失事現場冷靜指揮搜救人員，令人印象深刻，現仍在三軍總醫院療養，國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉3日晚間特地前往台北三總探視曹中將，送上家鄉的溫暖祝福。

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

哀悼黑鷹蔡淑惠發言爭議道歉！

Live／台北舉辦政策發布會　韓國瑜大笑出場

Live／台北舉辦政策發布會　韓國瑜大笑出場

政策會前受訪　韓國瑜2分鐘狂轟民進黨

政策會前受訪　韓國瑜2分鐘狂轟民進黨

馬英九桃園輔選 批反滲透法是綠色恐怖

馬英九桃園輔選 批反滲透法是綠色恐怖

關鍵字：

2020大選花蓮縣立委傅崐萁政見專車報告花海

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

後悔買透天！　宮廟每個月「準時來收保護費」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

蔡依林透視馬甲「胸前只貼膠帶」...捆繩床戰台下全瘋了

總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

黑鷹8死招魂！正駕駛爸悲痛：以兒子為榮

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

超狂女子監獄1年「上百人懷孕」！

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

更多

最夯影音

更多
蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！
蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面