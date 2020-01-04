網傳「造假」張善政學歷　中選會喊告：依法沒附證明文件不刊登

▲網傳「中選會連張善政學歷都動手腳」。（圖／中選會提供，以下同）



記者呂欣玫／台北報導

2020大選選舉公報上，國民黨副總統候選人張善政的最高學歷只見台大學士學位，網傳民進黨在選舉公報上「動手腳」。對此，中選會4日澄清，大學以上之學歷，候選人應於登記時檢附證明文件，若未檢附證明文件者，依法不予刊登該學歷，而張善政除填寫大學學歷有檢附證明文件外，未檢附國外學歷之證明文件，「中選會定會提告網友而依法予以究責！」

對於近日網路傳出「連選舉公報都有陰招！民進黨候選人的學歷由最高往下寫；其他候選人的學歷由最低開始寫。張善政只是學士學位？蔡英文是『博士』學位？真是傻眼了！民進黨連這都可以動手腳，太令人佩服了！！！李進勇，真的是盡忠職守，不得不為你按讚！」中選會指出，該傳言涉及造謠，中選會除須予以澄清外，也會予以究責。

中選會表示，去年11月14日發布之候選人登記公告時，即再次公告候選人應備具之表件規定，候選人領取表件時，也提供候選人登記及姓名號次抽籤注意事項，讓候選人明瞭各相關規定。「張善政於候選人登記時繳交表件及內容，並未填寫國民小學、國民中學、高級中學等相關學歷，除其填寫大學學歷有檢附大學學歷證明文件外，則未檢附國外學歷之證明文件」，其國外學歷另刊載於經歷欄而非學歷欄內，亦為候選人之決定，中選會也予以尊重。

中選會指出，依總統副總統選舉罷免法第44條之規定，「各組候選人之學歷、經歷等基本資料之刊載，由各候選人提供並應自行負責，中選會僅彙集候選人提供之內容編印於選舉公報內，並不會修正或改變候選人所提供之基本資料」，故並無網傳「中選會連張善政學歷都動手腳」之不實情事，特予澄清。

中選會提到，各組候選人之學歷是否刊載其國民小學、國民中學、高級中學等各階段之學歷，由候選人決定是否填寫，如未填寫即不予以編印刊載，且各候選人學歷之排序亦由各候選人自行決定，非選務機關代為決定；「至其為大學以上之學歷者，則以經主管教育行政機關立案或認可之學校取得學位者為限，依法候選人應於登記時檢附證明文件，若未檢附證明文件者，依法自不予刊登該學歷。」

中選會表示，對於網傳「中選會連張善政學歷都動手腳」之造謠及散布等行為，因具備惡意、虛構、危害的法定要件，又明顯損害選務公正性與機關信譽，「除會依社會秩序維護法規定移送警政署刑事警察局外，亦會此類意圖妨害或擾亂選務之行為，既妨害機關及機關首長名譽也涉及其他刑事責任，中選會定會提告而依法予以究責！」