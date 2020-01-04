屏南立委候選人周佳琪　力推交通建設！啟動屏南發展

▲屏南立委候選人周佳琪4日在政見發表會表示，力推交通建設，啟動屏南發展，打造宜居家園 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委候選人周佳琪4日在政見發表會上砲轟執政黨一黨獨大下，為所欲為，需要讓不同聲音進入國會；而她土生土長，知道鄉親心聲，因此提出開啟屏南發展的屏南快速道路等政見，「交通做得好，才能讓產業進來，讓百業興盛，讓年輕人留下來」。

周佳琪說，執政黨一黨獨大，為所欲為，從過去幾年，看到一例一休、漁業三法、年金改革等等修法，搞得社會一團亂，都是國會沒有制衡的力量。她呼籲，讓不同的聲音進入國會，發揮制衡的力量，民意才能出頭天。

她表示，屏東人口流失問題嚴重，需要對策去解決關鍵因素，其中交通是啟動屏南發展的一把重要鑰匙。她是最早提出高鐵南延至潮州，高捷橘線到萬丹、潮州，高捷紅線到新園、東港的立委候選人。而執政黨現在定案的高鐵屏東站址在六塊厝，鄉親反彈很嚴重，這是個錯誤的決定；她當選後，一定要力爭，把高鐵延伸到潮州。

另關係恆春半島發展與救命的屏南快速道路，她表示將極力爭取興建；同時一併解決88快速道路壅塞的問題，讓鄉親通勤與遊客往返更安全順暢。

周佳琪並提出了屏東是好食材的產地，在潮州設台鐵便當的中央廚房，行銷屏東的農漁牧產品，也為台鐵便當創造新的故事，開發新的市場。

關注各區域的發展，周佳琪提出在大潮州、大東港與恆春半島，設置國民運動中心與共融遊具公園。為大潮州的空氣汙染問題，空汙基金補助居民健康檢查與購買空氣清淨器等，墾丁國家公園需要適度開放建管權。

她籲請鄉親團結支持制衡的力量，讓她進入國會，為鄉親發聲，讓屏南能躍進發展，成為一個幸福宜居的家園。

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