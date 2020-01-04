洪秀柱轟反滲透法　大陸進香返台會有一票共諜：關公、媽祖、上帝公

▲台南市立委候選人洪秀柱4日在歸仁運動公園舉行聯合造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國民黨台南市立委候選人洪秀柱4日下午在台南歸仁運動公園舉辦聯合造勢大會，上台致詞時批評12月31日通過的《反滲透法》，句句相當氣憤，她舉例，台南宮廟神明到大陸進香，回來可能會被約談，直言批評：「是不是很荒謬」，更指出法條通過讓她「心驚膽顫」。

▲洪秀柱批評《反滲透法》多數暴力通過。（圖／ETtoday攝影中心攝）

洪秀柱上台致詞時表示，12月31日剛通過的《反滲透法》僅僅12條，沒有經過公開討論，沒有經過委員會研討直接逕付二讀，立刻多數暴力通過。

洪秀柱舉例，「我們台南很多宮廟，宮廟裡供奉的神明都是從大陸來的，每年都要請神明回去進香再回來，結果現在，神明去大陸進香回來，小心被約談！關公被約談、媽祖被約談、玄天上帝被約談，因為他們都有『共諜』的嫌疑」，並問在場民眾：「是不是很荒謬？」

▲台南市立委候選人洪秀柱4日在歸仁運動公園舉行聯合造勢大會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

洪秀柱進一步表示，不只我在怕，「現主時」大家都在怕，各行各業稍微不注意就會被約談、查水表，國家好不容易走向民主開放、自由人權的國家，12條反滲透條文沒辦法對抗別人，反而把自己關起來。

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