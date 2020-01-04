「柯文哲務實是對的」　民眾黨：林靜儀辭去發言人只是切割行為

▲民進黨立委林靜儀言論引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導



民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀接受《德國之聲》專訪時稱「主張統一恐構成叛國」，《德國之聲》也以此作為標題，她事後辭去發言人一職。對此，民眾黨4日在臉書發文指出，林靜儀的含糊其辭，證明了柯文哲的「務實」是對的，並抨擊林靜儀辭去發言人一職，只是不負責任的切割行為。



民眾黨表示，昔日的《刑法一百條》與《懲治叛亂條例》二條一，誣陷、處死了無數知識分子，是黨外運動先鋒不畏生死，才換得今日台灣的民主自由，不論個人喜惡與意識形態，任何聲音、主張皆應受保護與尊重，在歷史的黑暗篇章中，我們學到慘痛的一課：「國家的權力應受節制」，然而20年過去，執政黨的立委顯然已經忘本。



民眾黨認為，林靜儀應向國人溝通，「國家安全與利益」與「言論自由」於天秤兩端，到底該如何權衡拿捏，而非直接將不同意識形態的人民扣上「叛國」的帽子，這只是操作統獨對立，在自己的國民中製造敵人，不但沒解決問題，甚至在製造問題。



另外，民眾黨提到，林靜儀的專訪言論拐了個彎證明，台灣現階段不可能統一也不可能獨立，德國之聲的提問，正是從現實主義出發，大多數台灣人都不會接受一國兩制，但是在面對美中兩強對峙的局面下，台灣要如何求取最大生存空間？



民眾黨表示，統獨是現階段無法處理的議題，但這個爭論題幾乎快搞垮台灣，而意識形態與「台灣價值」的詭辯，只能選舉時煽動仇恨，但對國際媒體絲毫不起作用，林靜儀的含糊其辭，恰恰證明了柯文哲的「務實」是對的。



民眾黨強調，林靜儀作為民主進步黨立委、國際事務部主任，又身兼總統蔡英文競選辦公室發言人，對於外媒而言，言論不僅代表民進黨立場，更能視為部份總統立場，辭去發言人一職，只是不負責任的切割行為，並無法解答人民心中的疑惑。



最後，民眾黨表示，民眾黨之所以高舉「國家治理」，是因為在政治凌駕專業、政黨利益大於國家利益的文化下，不僅《礦業法》等重要民生法案被擱置，意識形態的角力更成了執政者躲避問題的擋箭牌，「台灣的整體利益、人民的最大福祉」，就是民眾黨的核心思想，富國強兵，才能守護台灣。

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