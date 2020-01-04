台南善化團結大會　李武龍為殉職英勇軍人哀悼為傷者祈福

▲台南市立委候選人李武龍，在善化造勢團結大會，鄉親高聲凍蒜支持聲不絕，氣勢驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰進入倒數7天，台南市第2選區2號立法委員候選人李武龍，在1月4日舉行善化造勢團結大會，延續上周佳里大會風雨無阻的氣勢，前來的鄉親擠爆會場，看到都是中華民國國旗與李武龍加油的旗海，李武龍一上台就請鄉親們一起為1月2日因公殉職的英勇軍人哀悼，也為其家屬及傷者祈福集氣。

為李武龍站台的是擁有高人氣流量的國民黨台南市主委謝龍介，龍介仙一出場，場面非常的火爆，謝龍介表示，民主聖地，偉大台南鄉親大家好，過去這段時間，政黨無法無天，軍警用生命保衛台灣，政府卻這樣對待軍公警教。去年謝龍介也是在這選區補選，也是在最後時間被抹黑掉了。勞工鄉親為什麼會這麼辛苦，就是我們一例一休的兇手，勞工沒辦法加班，李武龍就是擔任我們勞工的鬥士，也是我們農民與漁民的照顧者，謝龍介以前說大果一斤30塊說我賤賣，現在卻大果一斤10塊收，選錯人，會傷心一世人。

謝龍介說，對手口口聲聲要照顧我們農漁民，但都沒有照顧，農民的後事都沒有在意，但李武龍卻看到了，要將喪葬津貼拉到30萬。勞工的權益，農漁民通路就交給韓國瑜跟李武龍，總統選韓國瑜，立法委員就要選李武龍。

前台南議長李全教同市議員們一起站台，李全教大聲呼籲鄉親，只剩一個禮拜，1月11日李武龍要晚上第一個宣布當選，鄉親要給李武龍支持跟信心。我們長期地方與立委一起開發建設地方，但我們對手都沒有幫忙還一直阻擋，李武龍只為地方，不為個人，所有地方的開發，地方跟李武龍一定會努力打拼，鄉親每個人要幫忙拉票，李武龍就能當選了。1月11日我們來慶祝李武龍的勝利，也是鄉親們的勝利。

李武龍的父親前立委李和順先生表示，選舉就要這麼多人站出來，就是要了解鄉親們的心聲，也是要為生活更好。政府就是要讓鄉親賺到錢，要讓人民吃飽飯，以前十大建設，蔣經國先生讓台灣錢淹腳目。但現在一例一休，讓勞工沒賺到，讓老闆接不到訂單，目前生活的困境，就讓李武龍來為鄉親來打拼改變，以前善化科學園區，都是他在任的時候爭取的，政府都擱置不動，是李和順力爭取出來的，善化跟安定才有發展，所以地方要有有心打拼的民意代表站出來發聲，發展建設地方，民意代表就是要選找的到人，有在打拼的，不要選隨便揮霍資源，選上找不到人的民代，1月11日就是要支持2號李武龍！

李武龍上台表示，現在台灣已經不民主了，政府無人能制衡監督，法案的通過不需要朝野協商，不需要傾聽民意，就這樣蠻橫的通過了，這樣還有什麼民主價值？鄉親們需要的是以民意為主的立委，而不是只聽從黨意的民意代表，請鄉親支持武龍，李武龍進入立法院一定跟鄉親們站在一起。李武龍一定幫農漁民，勞工及軍警公教出口氣。

造勢大會上，李武龍提出許多百萬民意的公投案被政府推翻，一例一休、軍公教年金這些政策民意都不同意，政府還是強硬通過。說到烏山頭水庫種電問題，李武龍更是含淚控訴政府草菅人命，不顧台南人民的未來與性命。大會最後鄉親高聲凍蒜支持聲不絕，氣勢驚人。

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