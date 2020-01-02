婚禮放白鴿好浪漫！　新人深情擁吻一拋...牠當場死在新娘手上

▲新娘拋出白鴿時，對方竟然直墜落地。（圖／翻攝自Twitter／@Laurie__Jane）

記者李振慧／綜合報導

原本應該是浪漫感人的婚禮卻出現驚悚的一幕，英國近來一場婚禮中，一對新人開心離開教堂時，2人深情一吻後要放開手中的白鴿，沒想到新娘往空中一拋，應該要展翅高飛的白鴿竟然直接墜地，突然其來的意外嚇壞新娘與在場親友，也在網路上引起討論。

網友勞瑞(Laurie Jane)近來在推特上分享這段影片，影片中可看到，幸福的新人走出禮堂時手上皆握著一隻白鴿，之後在親友們的祝福下深情一吻，緊接著要進行拋出白鴿的儀式時，新郎手上的鴿子順利高飛，新娘手上的卻當場墜到地上。影片截至目前為止獲得4.3萬人次觀看，上千網友留言，「他們做了什麼…」、「可憐的小鳥，一定是死在她手中」、「可憐的小鳥窒息了」。

愛鳥團體Winged Warriors去年便曾在臉書上發文，希望能提醒大眾「不要在婚禮上放鴿子」，po文中表示，「舉行放鴿儀式時，許多人以為這些白鴿能獲得自由，從此過著幸福快樂的生活，我也希望是這樣，其實很多白鴿被釋放後下場大多很悲慘或是死亡，這些已被馴化的可憐鳥兒幾乎沒有任何生存技能，牠們不知道如何找食物、對於捕食者也幾乎沒有了解…這和被丟棄在街上的貓狗幾乎是一樣的。」

►我該答應女友嗎？

