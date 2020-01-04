林右昌弔唁黑鷹殉職將士：相信他們在天之靈會繼續捍衛國家

記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。基隆市長林右昌4日上午率領市府團隊前往弔唁，他表示發生這樣的憾事，全國都同感哀悼，「相信他們在天之靈，也會繼續捍衛、保護國家，守衛所有國人的安全」。

▲林右昌出席殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動於4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚，而到場弔唁的政治人物，包括林右昌、民進黨立委鍾佳濱、民進黨台北市議員阮昭雄、高嘉瑜、民進黨立委候選人謝佩芬等人。

▲林右昌出席殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



林右昌表示，發生這樣的憾事，全國上下都同感哀悼，對於幾位優秀的國軍將領弟兄殉職，大家都覺得非常不捨，因此今天率領基隆市副市長與局處首長前來哀悼，表達心中對他們的不捨，並對他們英勇保衛國家的付出與奉獻致上最高的敬意，同時也向家屬致哀，「相信他們在天之靈，也會繼續捍衛、保護國家，守衛所有國人的安全」。

林右昌說，他與殉職的八人都沒私交，也沒有互動來往過，但自己家中有兩個軍人，因此從小對軍人就有打從心底的敬重，在擔任市長期間每年也固定跟所有部隊長聚會，相信任何人不管與這八人有無私交，都會心存一份感念，感謝國軍官兵為國人守衛這塊土地。

▼林右昌出席殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



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