　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馮光遠再提器官移植　柯文哲怒嗆智商有問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲,吳欣盈,新光人壽登高賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲、吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍UH-60M黑鷹直升機日前失事造成8死5傷，儘管選舉接近，但各黨仍立即暫停競選活動。對於民眾黨主席柯文哲的「行政優勢」一說，資深媒體人馮光遠重提「活摘器官」一案，大罵柯「沒有醫德的東西」；但柯文哲也不甘示弱，4日受訪時大怒反嗆「智商有問題」，自己會說垃圾不分藍綠不是沒有道理。

柯文哲4日出席新光摩天大樓登高大賽鳴槍儀式，受訪時被問到馮光遠再提器官移植案批評沒醫德，柯聞言暴怒反嗆，「到現在為止還要講那器官案，那真的只能說智商有問題」。柯說，這非常荒謬， 2014年國民黨打一次2018年民進黨打一次，「所以對柯文哲來講為什麼會講說垃圾不分藍綠，不是沒有道理的」。

「而且更好笑的是，蔡正元跟簡余晏，相隔4年兩個人講的話完全顛倒，這靈魂交換。」柯文哲表示，講他其他案子就算了，講那什麼器官移植案，「那我就講馮光遠智商有問題」。

柯文哲說，常常要打要打得正著或打對邊，會打器官移植就是不懂醫學的人，因為器官移植不會是單一，醫學常常是團隊，不是任何一個人可以單獨執行，不像看門診是一個醫生對一個病人的單一關係，器官移植還有摘取醫生、移植醫生，裡面還有護理師，是整個團隊不是一個醫生，「所以每次說打這個最笨的地方在哪裡？你是打柯文哲還是打台大醫院？所以智商有問題」。

▲▼馮光遠。（圖／本報資料照）

▲馮光遠。（圖／資料照）

媒體追問，詹順貴也質疑「行政優勢」一說是冷血的？柯文哲不滿表示，那天飛機失事的時候，我們不知道什麼事情，只知道好像有飛機失事，可是等到中午我們確定說參謀總掌已經殉職，我就說好我們停止競選活動，「可是你看看，網路就會開始攻擊，說什麼我們知道了還在競選活動」。

「我昨天晚上看那個電視，你賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？」柯文哲表示，有時候競選行程排下去了，突然喊卡也很困難，這可以理解，可是這些側翼就開始打，「對我們來講是說，拜託，我們也不知道事情的真相是什麼，所以我們也是說在等消息，等消息確定了我們會做該做的」。

「所以什麼叫行政優勢？」柯文哲說，老實講我們不會是第一手消息知道，只有執政團隊有確定的消息，然後你要在網路作攻擊，然後呢？你們自己不是比我更糟糕。柯表示，選舉一定會有攻防，也常常要佔人家便宜，但是我覺得這樣，適可而止、正常就好，台灣不應當因為選舉太扭曲整個社會。

ET快訊
李興文兒子又出包！1支新影片踩雷衝點閱　恐被罰500萬
「黑鷹8死」網傳陰謀論！5位生還者證詞超關鍵　黑盒子今完成解
想想你女友！女大生遭性侵！好友聽到狂敲門…他冷笑1句話超扯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安若敗給吳怡農　他曝「關鍵意義」：國民黨可能有亡黨感

「卡神案」易始嗆告　柯文哲酸：出來說明、不用躲在暗處告

陳揮文發豪語「韓國瑜落選我就不來了」　鄭弘儀錯愕傻眼

馮光遠再提器官移植　柯文哲怒嗆智商有問題

唐湘龍主張華統嗆：國軍不如網軍！　「二分法評墜機」網戰翻

曹進平恩師曝光！為了他跟校長大吵一架　成就空軍危機處理王

沈一鳴蓄鬍帥照曝！「只要大漠聚餐我就是訓練官」　機工長哽咽

卡神楊蕙如持續神隱1個月　柯文哲：廢話，她一定會潛逃出境

自爆「被暗殺了5次」！　超狂女候選人選舉公報　驚呆網友

黑鷹8死「陰謀論」網路瘋傳！5位生還者證詞超關鍵　黑盒子4日完成解讀

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

社會觀念讓「媽媽」這2字好沉重 他嘆：誰說小孩就是媽媽的使命

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

蔣萬安若敗給吳怡農　他曝「關鍵意義」：國民黨可能有亡黨感

「卡神案」易始嗆告　柯文哲酸：出來說明、不用躲在暗處告

陳揮文發豪語「韓國瑜落選我就不來了」　鄭弘儀錯愕傻眼

馮光遠再提器官移植　柯文哲怒嗆智商有問題

唐湘龍主張華統嗆：國軍不如網軍！　「二分法評墜機」網戰翻

曹進平恩師曝光！為了他跟校長大吵一架　成就空軍危機處理王

沈一鳴蓄鬍帥照曝！「只要大漠聚餐我就是訓練官」　機工長哽咽

卡神楊蕙如持續神隱1個月　柯文哲：廢話，她一定會潛逃出境

自爆「被暗殺了5次」！　超狂女候選人選舉公報　驚呆網友

黑鷹8死「陰謀論」網路瘋傳！5位生還者證詞超關鍵　黑盒子4日完成解讀

蘇花改1/6全線通車！小車、大車上路攻略　「機車也能走仁水隧道」

蔣萬安若敗給吳怡農　他曝「關鍵意義」：國民黨可能有亡黨感

「卡神案」易始嗆告　柯文哲酸：出來說明、不用躲在暗處告

2柯基熱情如火...聽「電話聲」瞬間抓狂！　撲爸同事嚴刑拷問

李興文兒子又出包！大鬧IKEA後「1支影片踩雷衝點閱」　恐被罰500萬

越捷再迎2架240人座A321neo ACF！　滿足農曆年旅客高峰

陳揮文發豪語「韓國瑜落選我就不來了」　鄭弘儀錯愕傻眼

國旅補助延長！住宿送250元體驗抵用券　2月底前要用完

擔心洗衣精殘留傷皮膚？化學名師教撇步：「洗劑要精準用量」才能顧健康

羅志祥G-SHOCK閃爆　竟是品牌沒賣的客製華麗版

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

沈一鳴「大漠計畫」帥照曝　機工長哽咽

趙少康曝韓國瑜勝選關鍵：倒數8天有逆轉跡象

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

高華柱46年前直升機失事　腿斷忍痛救司令

曹進平比讚被酸爆　網平反：軍方慣性動作

超狂候選人選舉公報　驚呆網友

楊蕙如神隱　柯文哲：她會逃出境

黑鷹墜毀現場　尋獲「三星公事包」

殉職將領追思會4日9時開放　設留言板供民眾弔唁

快訊／追思晚會莊嚴奏《朋友》　蔡英文致意沈一鳴家屬悲傷痛哭

吳敦義哭了！黑西裝出席藍營黑鷹追思會

更多熱門

相關新聞

楊蕙如神隱　柯文哲：她會逃出境

楊蕙如神隱　柯文哲：她會逃出境

台北市政府日前將「卡神案」調查報告送檢調進一步釐清，但自楊蕙如被起訴至今已經神隱1個多月，市府未來可能出現，找不到人求償的情形。對此，台北市長柯文哲預言，「她一定會潛逃出境」，甚至分析楊蕙如跟市府重複申請補助款，有多達幾百萬的高額落差，中央金額一定相差到幾千萬。

吳敦義哭了！黑西裝出席藍營黑鷹追思會

吳敦義哭了！黑西裝出席藍營黑鷹追思會

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

運安會：黑鷹「黑盒子」最快4日上午解讀完成

運安會：黑鷹「黑盒子」最快4日上午解讀完成

卡神楊蕙如「1票2報」？易始公司喊告柯文哲、王鴻薇

卡神楊蕙如「1票2報」？易始公司喊告柯文哲、王鴻薇

關鍵字：

柯文哲柯P台北市黑鷹

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

張國煒評黑鷹　國防部回應了

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

新竹女大生遭性侵！好友狂敲門…他冷笑1句話超扯

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

網友敲碗成功「阿信」甜PO照：終於在一起了

黑鷹墜毀「101被洗版拜託」　晚上真的辦了

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

2歲女嬰遭蘋果砸癱　警方一查撤案

女客南港車站「落軌」遭撞亡　台鐵人員被起訴

更多

最夯影音

更多
賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～
參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面