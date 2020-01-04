馮光遠再提器官移植　柯文哲怒嗆智商有問題

▲柯文哲、吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國軍UH-60M黑鷹直升機日前失事造成8死5傷，儘管選舉接近，但各黨仍立即暫停競選活動。對於民眾黨主席柯文哲的「行政優勢」一說，資深媒體人馮光遠重提「活摘器官」一案，大罵柯「沒有醫德的東西」；但柯文哲也不甘示弱，4日受訪時大怒反嗆「智商有問題」，自己會說垃圾不分藍綠不是沒有道理。

柯文哲4日出席新光摩天大樓登高大賽鳴槍儀式，受訪時被問到馮光遠再提器官移植案批評沒醫德，柯聞言暴怒反嗆，「到現在為止還要講那器官案，那真的只能說智商有問題」。柯說，這非常荒謬， 2014年國民黨打一次2018年民進黨打一次，「所以對柯文哲來講為什麼會講說垃圾不分藍綠，不是沒有道理的」。

「而且更好笑的是，蔡正元跟簡余晏，相隔4年兩個人講的話完全顛倒，這靈魂交換。」柯文哲表示，講他其他案子就算了，講那什麼器官移植案，「那我就講馮光遠智商有問題」。

柯文哲說，常常要打要打得正著或打對邊，會打器官移植就是不懂醫學的人，因為器官移植不會是單一，醫學常常是團隊，不是任何一個人可以單獨執行，不像看門診是一個醫生對一個病人的單一關係，器官移植還有摘取醫生、移植醫生，裡面還有護理師，是整個團隊不是一個醫生，「所以每次說打這個最笨的地方在哪裡？你是打柯文哲還是打台大醫院？所以智商有問題」。

▲馮光遠。（圖／資料照）

媒體追問，詹順貴也質疑「行政優勢」一說是冷血的？柯文哲不滿表示，那天飛機失事的時候，我們不知道什麼事情，只知道好像有飛機失事，可是等到中午我們確定說參謀總掌已經殉職，我就說好我們停止競選活動，「可是你看看，網路就會開始攻擊，說什麼我們知道了還在競選活動」。

「我昨天晚上看那個電視，你賴清德跟陳菊不是繼續在跑行程？」柯文哲表示，有時候競選行程排下去了，突然喊卡也很困難，這可以理解，可是這些側翼就開始打，「對我們來講是說，拜託，我們也不知道事情的真相是什麼，所以我們也是說在等消息，等消息確定了我們會做該做的」。

「所以什麼叫行政優勢？」柯文哲說，老實講我們不會是第一手消息知道，只有執政團隊有確定的消息，然後你要在網路作攻擊，然後呢？你們自己不是比我更糟糕。柯表示，選舉一定會有攻防，也常常要佔人家便宜，但是我覺得這樣，適可而止、正常就好，台灣不應當因為選舉太扭曲整個社會。