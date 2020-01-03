8個數字都一樣…超狂「手機號碼」1700萬競標賣出！網傻：買房不好嗎？

▲超狂手機號碼以天價賣出，引起網友討論。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一組電話號碼，原因是竟然有人掏出391萬元人民幣（約新台幣1700萬元）買下，創下至今手機號碼賣出的最高價格。交易曝光後立刻吸引網友討論，紛紛大嘆「有錢人的快樂果然很難懂。」也有人困惑地說，為何不買房？買下這種多個數字都一樣的號碼，不會很容易被騷擾嗎？有鄉民對此提出看法。

▼電話號碼中有8個數字都一樣，讓有錢人紛紛砸錢競拍。（圖／翻攝自微博）

讓不少人驚訝的天價電話號碼便是「15077777777」，當中有8個數字都是7，成了它新奇又難得的原因。據悉，這項拍賣發生在2017年4月，起標價為108萬元人民幣（約新台幣465萬元），評估價落在146萬（約新台幣629萬元），當時只有11個人報名拍賣，卻吸引了16萬人圍觀。

此外，除了上述號碼外，還有尾號為「99999」的手機號碼正等待拍賣，起標價為15萬（約新台幣64萬元），圍觀人數已經超過4000人。對於這種搶著購買特別號碼的現象，不少網友分析，這恐怕是有錢人為了凸顯身分的一種方式，倘若之後又有一組號碼為「18888888888」，價錢肯定會比391萬元人民幣（約新台幣1700萬元）更昂貴。

▼不少奇特的號碼也吸引買家目光。（圖／翻攝自微博）

北京移動公司表示，「18888888888」確實存在，而且所有權目前在他們手中，還未有釋出拍賣的意思，現今仍按照市場機制來釋出各類手機號碼供用戶選擇。除了連號的手機號碼為人追捧外，連續相同數字的車牌號碼也同樣引人關注，部分人認為這會帶來好運，或是讓自己更加與眾不同。

許多網友紛紛留言說，「真的不懂這樣的數字哪裡好」、「買房比較實際吧」、「這組數字給我都不要，只想要錢」、「馬上打電話過去，看看是哪位土豪」、「這個號碼太好記，很容易被騷擾的」、「有錢人的拍賣遊戲」、「現在還有人在記號碼的嗎？」。

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