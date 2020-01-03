影／率2藍委向黑鷹罹難軍官致意　郝龍斌提議贈勳、晉階從優撫卹

記者楊蕓／台北報導

國軍黑鷹直升機2日墜毀在新北市烏來山區，造成機上13名人員共有5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人罹難，國民黨副主席郝龍斌與國民黨立委費鴻泰、賴士葆等人，一同至三總悼念殉職者，郝龍斌受訪時提到，政府應用最高規格、有尊嚴的方式來悼念死者，安慰生還者和家屬，贈勳或晉階都是可行的方式，同時要從優撫卹讓家屬沒有後顧之憂。

國防部一架黑鷹直升機2日上午7時55分自松山機場起飛，前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因墜毀在新北市烏來山區，13名人員共有5人獲救、8人罹難。罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官葉建儀和劉鎮富以及1名機工長士官許鴻彬。

郝龍斌稍早與費鴻泰、賴士葆一同赴三總哀悼致意，他受訪時提到，政府應用最高規格、有尊嚴的方式來悼念死者，安慰生還者和家屬，贈勳或晉階都是可行的方式，同時要從優撫卹讓家屬沒有後顧之憂。

郝龍斌表示，從這件事可以看到，軍人只有國家沒有個人 ，以及家屬為國家所做的犧牲奉獻，像是曹進平將軍等在身體受傷、心中悲痛的情況下，仍臨危不亂指揮救災勇敢行為，發揮了軍人本色，也看到沈一鳴的夫人說，她只看得到沈將軍的背影，強調「軍人對國家所做的奉獻，現在社會大眾，尤其是政府應重視軍人權益、維護軍人尊嚴，應從這個方向來思考。」

黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。內政部長徐國勇3日上午7時30分赴三總德懷聽致意，隨後依時間序為8時總統蔡英文，9時前總統馬英九，10時行政院長蘇貞昌和行政院副院長陳其邁，10時30分親民黨主席、總統候選人宋楚瑜。

此外，國民黨副主席郝龍斌也於9時30分率兩名國民黨立委費鴻泰和賴士葆赴懷德廳致意。

▲國民黨副主席郝龍斌、費鴻泰、賴士葆等人弔唁黑鷹失事罹難者。（圖／記者林敬旻攝，下同）

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