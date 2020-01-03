「兩棲蛙人將軍」殉職…93歲老母親仍不知情　弟：請不要到我家關心

▲洪鴻鈞少將有「兩棲蛙人將軍」的尊稱。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者張靖榕／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機墜毀釀8死5傷，社會各界紛表哀悼，殉職將領的家人仍震驚不已。「兩棲蛙人將軍」情次室助次少將洪鴻鈞、中校駕駛葉建儀，以及參謀少校黃聖航的家人朋友，也在臉書抒發心情。

這次殉職名單中包括參謀總長沈一鳴、參謀少校黃聖航、政戰局副局長于親文、總士督長韓正宏、情次室助次少將洪鴻鈞、中校駕駛葉建儀、上尉副駕駛劉鎮富，以及士官機工長許鴻彬。





▲黑鷹直升機機頭撞擊，毀損嚴重，釀成8死5傷。（圖／記者游芳男翻攝）

中校駕駛葉建儀曾是嘉義縣學校的家長委員，嘉義縣長翁章梁2日在臉書上發文悼念，指出葉在忙碌的軍職生涯中，依舊關心嘉義縣教育，「很遺憾建儀中校在意外中殉職，我要向殉職的國軍弟兄致上最高敬意，謝謝他們對國家奉獻、付出。」

參謀少校黃聖航的哥哥第一時間難以接受事實，在臉書寫下「不公平啊…不敢相信怎麼會是我弟弟」，直到3日凌晨再次發文，「我的弟弟，辛苦了，我們回家了，我們帶你回到家了喔…你超級帥的，我們都以你為榮。謝謝你。我們都愛你。」親朋好友也留言，「雖然不捨，但是他在執勤中殉職，應該引以為傲，他為國盡忠職守到最後一秒。」

▲洪鴻鈞少將官拜少將時，讓老母親開心地對已在天上的洪父說，「他做到了」。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

金門出身的洪鴻鈞曾到美國突擊兵學校受訓，也是國內不可多得的突擊訓練軍官，2012年升任少將後，得到了「兩棲蛙人將軍」的尊稱。洪鴻鈞決定從軍後，父親曾告訴他「要當兵，就要讓父親做老太爺。」到了他46歲晉升少將時，洪母特別對洪父牌位告知好消息，讓洪父知道兒子如願官拜少將，「要給你做老太爺，他做到了。」

面對哥哥去世，洪鴻鈞弟弟仍不願讓93歲老母親遭受打擊，因此家裡從事發到現在，一直保持電視、電話插頭不插電的狀態，鄰居也相約不提此事；他也在臉書感謝各界朋友關心，「目前我還沒想讓老媽媽知道，請各位親朋好友不要到我家關心，萬分感謝。」

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