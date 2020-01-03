黑鷹上尉副駕駛殉職！母校曝他「青澀微笑」鼻酸…嘆：他才30歲前途無可限量

記者吳奕靖、戴若涵／台南報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降新北市烏來山區，機身、機尾前後折斷，造成8名將官殉職，另5名受傷送醫治療，其中參謀總長沈一鳴也在罹難名單內。據了解，上尉副駕駛劉鎮富2018年才與妻子結婚，讓親友們哀痛不已，他的母校台南二中也在電子布告欄上發出哀悼文。

▲黑鷹直升機失事釀8死5傷，上尉副駕駛劉鎮富的死訊讓母校師長直呼，「不能接受」。（圖／當事人臉書）

黑鷹直升機墜毀釀8死5傷，引發社會震驚！其中上尉副駕駛劉鎮富家住台南市永康區，由於父親早逝，他平日與母親相依為命，有空就會回家陪伴，2018年他與專攻音樂的妻子參加空軍聯合婚禮，在眾人的見證下共結連理，孰料，新婚的甜蜜日子才過不久卻發生憾事，讓親友都無法接受。

▲劉鎮富與妻子才結婚不久卻遭遇憾事。（圖／翻攝畫面）

劉鎮富的母校台南二中得知消息後，也在電子布告欄上發出哀悼文，追悼南二中97級劉鎮富以及在黑鷹失事中罹難的英勇將士們，校方人員感到相當惋惜直言，「一開始聽到真的滿不能接受的，他是二中的傑出校友，也是國家的菁英，30歲當到上尉，又開黑鷹直升機，真的是無可限量的，覺得滿可惜的」。

「乖乖的、話不多，這個學生滿穩重、務實、敦厚」，這是校方對於劉鎮富的印象，師長回憶得知消息時，一臉感傷地表示，「聽到消息真的滿震撼的！他正是前途無可限量的時候...」。

▲▼校方拿出畢業紀念冊緬懷，只見照片中劉鎮富露出青澀微笑，令人鼻酸。（圖／地方中心翻攝，下同）

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