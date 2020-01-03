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台鐵東部幹線對號車預訂　開放9小時秒殺44萬張票

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▲台鐵東部幹線春節對號車預訂，開放9小時即秒殺近44萬張票。（圖／記者王兆麟攝）

台鐵東部幹線春節對號車預訂，開放9小時即秒殺近44萬張票。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台鐵局2日零時起，開放春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線），109年1月16日至1月30日電話語音、網路及超商訂票，截至2日上午9時止，總計完成22萬5,808筆、43萬9,588張訂票，鐵局與中華電信公司持續提升系統效能，本次春節連假開放訂票較去年中秋節連假完成交易數大幅提升，系統運作順暢，訂票過程順利。

完成訂票之旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月4日上午9時重新釋出。

截至二日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)台北往花蓮、台東方向
1月22日12時以後至1月23日18時以前，長途自強號座位已售完，中、 短途自強號及莒光號尚有餘票。
(二)台東、花蓮往台北方向
1月28日8時以後至1月29日20時以前，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號　尚有餘票。

二、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往台東方向
各日期、時段均尚有座位。
(二)台東往高雄方向
1月28、29日11-17時長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

三、其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

四、加開北花對號區間快車預訂概況：
1月23-25日台北往花蓮5684、5686次座位已售完，1月28、29日花蓮往台北5685、5687、5689次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形，請參閱台鐵局訂票網頁：https://www.railway.gov.tw/ 餘票查詢功能。

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