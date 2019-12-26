台鐵砸千萬強化地震速報系統！導入「智慧化預警」提高準度

▲台鐵局與氣象局合作，強化地震速報系統。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局與氣象局繼2002年合作後，今年再度簽訂「地震測報合作協議書」，以優化台鐵局地震速報系統，將花費1000萬元升級軟硬體設備，預計明（2020）年11月完成，優化重點如新建強震觀測器、增設輔助地震儀等，並導入智慧化地震預警技術。優化後強震觀測站將有54處、地震震度警報器70處。

台鐵局於2002年與氣象局合作，在鐵路沿線車站及變電站，建置強震儀觀測站及客製化地震速報系統，能於地震災害發生時，即時取得地震資訊，以採取行車應變措施。

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▲▼台鐵局與氣象局合作，強化地震速報系統。（圖／台鐵提供）

為提升鐵路地震災害監控預警及告警能力，兩局再度簽訂2019至2020年地震測報合作協議書，主要合作項目為臺鐵局地震速報系統優化案。該優化案將協助台鐵局辦理地震速報系統軟體、硬體設備升級，經費約1000萬元，預計2020年11月完成。

台鐵局指出，該案優化重點包括新建強震觀測站、台鐵局變電站全面增設輔助地震儀、全面更新地震震度警報器以及地震速報系統子中心升級，並導入智慧化地震預警技術，透過新型警報器之複合式資訊，以強化地震告警能力及準確度，建構更準確、更迅速、更安全的地震監控系統。

此外，配合鐵道局南迴鐵路電氣化工程持續進行，台鐵局亦配合工程進度，預先規劃於南迴電氣化區間2處變電站及3處車站，增設地震監測設備，優化後總計強震觀測站54處，地震震度警報器70處，力求地震防災應變無死角，強化台鐵行車安全。

▲台鐵局與氣象局合作，強化地震速報系統。（圖／台鐵提供）