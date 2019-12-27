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台鐵春節效能版訂票網上線　「下拉式車站名」取代地圖分區加快效率

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▲▼台鐵春節效能版訂票網上線。（圖／台鐵提供）

▲台鐵春節效能版訂票網上線。（圖／台鐵提供）*點圖可放大

記者李宜秦／台北報導

為因應春節疏運需求，台鐵規劃自明年1月21日至30日共10天的春節疏運期，全線共加開271列車，明年1月2日起陸續開放訂票。為加速網路訂票效能，台鐵自今（27）晚5點起推出「春節訂票效能版」網頁，旅客今起至明年1月3日的晚上8點到凌晨1點間，只能使用效能版訂票。台鐵表示，效能版網頁加快網頁處理速度，訂票可以更有效率。

台鐵局規劃自明年1月21日至30日共10天的春節疏運期，全線共加開271列車、加掛977輛車，明年1月2日凌晨0時起可訂東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）；1月3日凌晨0時起可訂西部幹線對號車票；1月4日凌晨0時起可訂8班東部實名制列車。

請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，為加速春節疏運期間網路訂票，提升系統效能，將推出「春節訂票效能版」網頁，今起至明年1月3日的晚上8點至凌晨1點間，旅客只能使用效能版訂票，不可以「快速」及「完整」版頁面訂票。

台鐵局表示，旅客可於效能版網頁預訂2周內的車票。「春節訂票」效能版的網頁，車站站名以下拉式選單（可輸入車站代碼）方式，取代地圖與分區模式，可加快網頁處理速度，提供旅客更快速、便捷的訂票服務。

台鐵局表示，花蓮及台東地區「花東常態實名制」及「加班/春節連假實名制」列車，仍於各該專區訂票。台鐵局提醒，明年1月2日、3日開放春節訂票時，就會自動切換成效能版網頁，以避免訂票大塞車。

▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵春節車票將於1/2起陸續開賣。（圖／記者李宜秦攝）

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