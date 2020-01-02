台鐵春節搶票戰！10分鐘狂賣22.4萬張車票　1/3續搶西部幹線

▲1/3起台鐵西部幹線車票開賣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局自1月21日到30日規劃春節疏運，全線共加開271班車，今（2）日凌晨開賣東部幹線車票，據統計，前10分鐘就售出22.4萬張車票，截至今日上午9點，已賣出43.9萬張車票，不少東部幹線熱門區間車票已銷售一空。另明（3）日0點起西部幹線車票也會開賣。

為提高春節搶票效率，台鐵上月27日推出春節訂票效能版網頁，並於當天起開放民眾練習使用，透過效能版訂票，車站站名可以「下拉式選單」（可輸入車站代碼）方式，取代地圖與分區模式，有效加快網頁處理速度。

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台鐵局今日凌晨起開放東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）車票預訂，截至上午9點止，總計完成22萬5,808筆、43萬9,588張訂票，台鐵局表示，今日開賣後前10分鐘完成11.1萬筆交易量，售出22.4萬張車票，而今年春節假期為7天，較去年9天短，但處理量仍與去年差不多。

▲台鐵春節東部幹線車票今開賣。（圖／台鐵提供）*點圖可放大

截至今早9點前的車票預訂概況，其中台北往花蓮、台東方向1月22日12時以後至1月23日18時以前，長途自強號座位已售完，中、短途自強號及莒光號尚有餘票；台東、花蓮往台北方向1月28日8時以後至1月29日20時以前，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

而高雄往台東方向各日期、時段均尚有座位；台東往高雄方向1月28、29日11-17時長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票；其餘日期、時段東部幹線（含宜蘭線、北迴線、花東線）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

▲台鐵春節東部幹線車票今開賣。（圖／台鐵提供）*點圖可放大

加開的北花對號區間快車部分，1月23到25日臺北往花蓮5684、5686次座位已售完，1月28、29日花蓮往台北5685、5687、5689次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

台鐵局提醒，完成訂票的旅客須於2日內（含訂票日）付款取票，逾期未取車票將於4日上午9點重新釋出。另外明（3）日凌晨0時起可訂西部幹線對號車票；4日凌晨0時起可訂8班東部實名制列車。

▲台鐵春節東部幹線車票今開賣。（圖／台鐵提供）*點圖可放大