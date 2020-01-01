成追雙軌1/3通車！台鐵限量千份「有囍車票」同步開賣

▲台鐵發售限量車票。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵成功追分段鐵路雙軌化歷經2年工程，已於去年底測試完成，交通部台鐵局表示，將於1月3日上午9時30分舉辦通車典禮，並發售1000套「成追線雙軌化通車紀念」套票，內含成功－追分及追分－成功紀念車票各一張，及票套一份。每套售價100元，每人限購4套。

台鐵局表示，紀念車票上印有雙喜「囍」的字樣，雙代表雙軌、囍代表成功與追分兩站，意即連接山海、喜上加喜，而雙喜也代表迎接2020新年與109年農曆新年的喜氣連年。

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▲台鐵發售限量車票。（圖／台鐵局提供）

台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫自2017年1月開始設計，總經費15.405億元，工程內容包含路基、土建、軌道、號誌、通訊及電力工程，台鐵局表示，總計畫期程預計於2020年底全部完工，其中「成功至追分站間雙軌通車」部分長度2.2公里，已於去年12月底完成，預計將於1月3日上午9時30分舉辦通車典禮。

由於成功到追分路段為單軌，民眾若要搭乘火車往返兩地，就需花費一倍時間等待，車次也較少，雙軌化完成後，運能將從每日22班提升一倍以上，增加到每日雙向開行48班車，另可與台中捷運綠線搭配，縮短列車班距，調度更靈活。