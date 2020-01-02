宋楚瑜取消合體郭台銘行程：其他的拜會照樣進行

記者楊亞璇／台北報導

黑鷹直升機2日上午於新北市烏來山區失事，參謀總長沈一鳴不幸罹難，國民黨、民進黨紛紛宣布取消競選行程，親民黨總統候選人宋楚瑜則是取消3日與鴻海創辦人郭台銘同台的一場音樂會，不過宋楚瑜說，其他的拜會照樣進行。

▲宋楚瑜談黑鷹墜毀。（圖／記者楊亞璇攝）

競辦發言人于美人表示，親民黨選舉造勢活動取消，但是在高雄本來就有一場音樂會，就單純成為音樂會，包括宋楚瑜、余湘、郭台銘，和不分區立委通通不會到場，所有競選活動通通停止，但是這場音樂會照樣舉行，這是對當地選民的承諾，會好好的把它走完，希望到時候大家來參加，可以抱著一種哀悼的心情，希望可以撫慰受傷的心靈，因為大家對這件事情都感到悲痛。

宋楚瑜接著補充，這是一件意外事件，這不是國喪，蔡英文做的決定是對的，參謀總長發生了事情，降半旗向他表示哀悼，這是對的，但是這是意外事件，我們非常難過，因此晚上的活動改變方式，他與余湘不去參加音樂會活動，但是其他的拜會照樣進行，但他強調，對於蔡英文的這個決定他支持。

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