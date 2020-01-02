控散布黑函「2020總統要贏 捷運要停」　黃秀芳報警提告

▲黃秀芳控散發惡意黑函報警提告。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化出現選舉奧步，不明人士盜用總統蔡英文、立委黃秀芳相片製作惡意文宣在彰化市區散佈，意圖散佈謠言影響選情，黃秀芳下午召開緊急記者會，指出這是相當惡質的選舉奧步，離投票不到10天，放不實黑函、不敢署名，做這樣的行為是破壞民主、更是污辱彰化選風，她呼籲檢警盡速偵辦，糾出幕後黑手。

▲黃秀芳控散發惡意黑函報警提告。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

這一張「2020總統要贏、捷運要停」的文宣，內容為立委黃秀芳在任內發言紀錄，她在8個會期中有3次談到台中捷運延伸到彰化，更在2017年10月3日院會質詢時提到：「台中捷運延伸到彰化是在彰化市的外圍，其實對整個彰化市的發展幫助沒有那麼大，最重要的是鐵路要高架」。這些發言都可以在立法院會議紀錄中找得到。

黃秀芳嚴正澄清，她從未主張不蓋捷運，且捷運綠線延伸到彰化本來就是她任內全力爭取的建設之一，在她的努力下，交通林佳龍部長也承諾未來會全力支持、加速推動。也提醒派報社和發送工讀生，勿發放未署名的黑函文宣和不實資訊，以免觸法！

▲國民黨立委候選人張瀚天在政見發表會上提出「誰在卡彰化捷運」。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

對手張瀚天表示，該份「台灣要贏、捷運要停」的文宣，早在兩天前就已經透過夾報方式大量散布，如果對手認為是不實文宣，怎麼會延遲了兩天，直到他在公辦政見會上提出「誰在卡彰化捷運？」議題之後，才會想要按鈴申告。

張瀚天說，此次選舉以來，他持續受到各種抹黑奧步攻擊，仍堅持正面選舉，不齒各種負面選舉手段，到底是該文宣是誰去刊登？出資的是甚麼人？應該是很容易查清楚。如果遭影射該事件與張瀚天有關，一定會提告；為避免自導自演、作賊喊抓賊等妨礙選風情事，也呼籲檢調盡速查明真相。

另外，地方上傳聞多時，有抹黑張瀚天文宣近日將散布，請民眾發現不實文宣時能盡速提供給張瀚天總部，共同捍衛乾淨選風。

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