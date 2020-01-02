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黑鷹墜機8人罹難　郭台銘致哀：請政府盡速查明事故原因

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▲▼郭台銘為黑鷹墜毀罹難者哀悼。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘為黑鷹墜毀罹難者哀悼。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者呂欣玫／台北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午迫降至新北市烏來山區。空軍司令上將熊厚基表示，13位同仁目前有5位獲救，其他8位沒有生命跡象，罹難者包括參謀總長沈一鳴。鴻海創辦人郭台銘透過臉書發文哀悼，他表示，為傷亡者祈福，團結一心，天佑台灣，並籲請政府盡速查明事故原因。

陸軍UH-60M黑鷹直升機迫降新北市烏來山區，總計8人罹難，三軍總醫院稍早證實，遺體將全部送往三軍總醫院，目前正在準備追思會，會設簡易靈堂沿用以前的模式供各界弔唁殉職軍官。三軍總醫院政戰主任何中南表示，目前最新消息指出，將有3名輕傷傷患後送三總，重傷的2名傷患將留在宜蘭，遺體最終也決定送來三總，將在「懷德廳」設置簡易靈堂，供各界弔唁殉職軍官。

對於黑鷹直升機意外造成重大傷亡，郭台銘向因公罹難的國軍將領及其家屬致哀，願死者安息，他強調，這是重大的國安事件，籲請政府盡速查明事故原因，在此敏感時刻，國人應團結一致，天佑台灣。

▲郭台銘出席第三屆鴻海獎學鯨頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

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