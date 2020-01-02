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維多利亞雙語學校遭控「交通車多項違規」　校方：歡迎主管機關主動稽查

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▲時代力量2日召開記者會指民眾檢舉，雲林縣維多利亞雙語學校中，載送學生的交通車違反安全規定。（圖／時代力量雲林縣黨部提供）

▲時代力量2日召開記者會指民眾檢舉，雲林縣維多利亞雙語學校中，載送學生的交通車違反安全規定。（圖／時代力量雲林縣黨部提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

時代力量2日召開記者會指接獲民眾檢舉，由國民黨總統候選人韓國瑜創辦位於雲林縣的維多利亞雙語學校中，載送學生的交通車違反安全規定，呼籲呼籲校方說清楚；維多利亞雙語中小學也發出回應聲明表示，校車均依相關管理辦法規定辦理，也歡迎主管機關主動稽查，若有任何問題，校方定配合辦理。

時代力量雲林縣議員廖郁賢指出，維多利亞接送學生的交通車共有18條路線，每條線1台車。違規狀況除未使用專用車、車輛玻璃貼深色隔熱紙外，車體也未依規定標示幼兒園許可字號、幼童專用車車號、載運人數等。

請繼續往下閱讀...

廖郁賢說，更發現交通車開上高速公路，明顯違反「幼童專用車載運幼兒時，不得行駛高速公路，並應避免行駛快速道路」的規定，非常離譜。並強調維多利亞是雲林名校，公然違規的校車每天全縣趴趴走，縣府卻沒有反應，已發文給雲林縣政府要求清查，並會持續監督。

維多利亞雙語中小學隨後也發出聲明表示，維多利亞雙語中小學校車均依照學童交通車管理辦法規定辦理，我們也會依規定請租賃公司就派出車輛再體檢，也歡迎主管機關主動稽查，若有任何問題，校方配合辦理。

維多利亞家長會表示，維多利亞家長會一向支持及肯定學校注重學生校車安全，對於校車運用係提供家長及學生便利，且嚴謹管理，包括每學期初均辦理校車安全逃生演練、每車除專業合格駕駛，也均配有一位隨車老師，且每一位學生均有一個座位。

家長會強調，維多利亞學校辦學認真，多年來秉持辦學與政治分離，敬請社會各界，尤其有心人士，還給全校師生純淨學習空間。

▲時代力量2日召開記者會指民眾檢舉，雲林縣維多利亞雙語學校中，載送學生的交通車違反安全規定。（圖／時代力量雲林縣黨部提供）

▲維多利亞雙語學校載送學生的交通車，遭時代力量縣議員踢爆違反安全規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

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