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影／挺韓民眾遭查水表　韓國瑜陣營：將成立義務律師團

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記者徐政璿／台北報導

立法院去年12月31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。韓國瑜競選辦公室1日召開記者會，發言人王淺秋表示，現在綠色恐怖蔓延，民眾轉貼立委質詢貼文就遭到約談，還被問是不是「韓粉」，2日將成立義務律師團，為民眾服務。

王淺秋直指，民進黨設立三道維護民進黨利益的守護網，第一道是運用警調勢力以假消息為由去調查民眾，實質是在維護民進黨政權，第二道防護網是用政府預算豢養的大量網軍和楊蕙如們，第三道防護網就是《反滲透法》，「民進黨還在騙！你們還要相信嗎？」

王淺秋憂心，未來人民只要批評政府，或是與大陸正常的溝通往來、學界交流，如果民進黨要陷人於罪，因為法條的模糊不清、權責不明的主管機關，恐怕將會讓人民有相當大的恐懼與疑慮，在韓國瑜當選總統以後，會用相當嚴謹的態度，重啟反滲透法與人民的溝通，促請立法院重新以開放的方式審理，讓人民獲得充分討論以後，再行立法。

王淺秋表示，一名65歲陳姓女士因轉貼高金素梅委員於立法院質詢畫面，遭控違反《農業金控法》，立委質詢有會議記錄，轉貼質詢畫面竟違法，且偵訊地點在信義路三段111巷18號，查詢為NCC電子警察隊，現場地點未有清楚標示，偵訊過程更為荒謬，直接詢問是否為韓粉。

另一名競辦發言人葉元之提到，警政署發函給基層員警，假訊息抓得越多績效越高，導致基層員警空前的壓力，拚命在打「假消息」，也導致很多冤枉產生，例如昨天有一位雲林的老農發表言論認為反滲透法不合理，結果馬上台南的警方就「搶去辦」，還有蘇宏達老師的案件，大家都殺紅眼，反倒是民進黨側翼散佈的假消息，例如說韓冰「大肚子」，就沒有警察能辦、敢辦。

▲▼韓國瑜辦公室記者會 王淺秋 鄭照新 葉元之 何庭歡 。（圖／記者屠惠剛攝）

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