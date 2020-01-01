狂批《反滲透法》讓台灣陷「綠色恐怖」　韓國瑜：民進黨沒出息到極點

▲韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立院黨團在去年12月31日通過《反滲透法》，遭藍營強烈抨擊。國民黨總統候選人韓國瑜1日在臉書發文，2019 可以說是「亂」糟糟的一年，更指出民進黨因「霸道」通過《反滲透法》未來台灣將陷入「綠色恐怖」，他強調今天是2020 的元旦，一個新的開始，「我希望再過10天，我們人民開始過得『爽』，重新享受經濟的自由、享有言論的自由，能夠安居樂業、免於恐懼。」

韓國瑜表示，在 2019 的最後一天，我們猝然失去了台灣最可貴的言論自由，你我要面對一個新成形的巨大權力集合體，許多人開始感到恐懼並且無所適從。已經收到許多民眾的陳情和反應，而台大蘇宏達教授就只因為在個人臉書上批評了故宮的政策，就被警察局以社會秩序維護法為由遭到約談和調查。

韓國瑜強調，這已經不是個案、或特例，這可能是「綠色恐怖」的常態。台灣的個人言論自由受到如此的迫害和毀壞，尤有甚者，在2019年的最後一天，民進黨用自己最痛恨的程序暴力，快速且霸道地通過了內容模糊的「反滲透法」。

韓國瑜指出，在大陸經商打拼的200萬台商和在對岸工作、念書、生活的台灣人，甚至你我未來只要和大陸有交流接觸都很有可能被定義為「滲透來源」，或是被「實質控制」，將會被以疑似觸犯「反滲透法」入罪。「我無法理解這是什麼樣的政府會制訂如此不民主的法律？」

韓國瑜說，這三年多來，耳邊猶然聽到蔡總統說，鼓勵兩岸交流、台灣充滿善意、始終敞開大門、要維持現狀等等，但這三年多來的明爭暗鬥、挑釁口水、操弄香港議題等。整個執政主軸是選舉、而不是人民。放任民進黨上下狂賣芒果乾，拿中國大陸做提款機，民進黨從上到下每個人都有帳號密碼。

韓國瑜認為，「不要讓人民因為害怕而投票給你」，這四年，民進黨瘋狂提款，而台灣民眾得到的不是繁榮安定、而是苦茫翻亂、甚至還有言論自由受到威脅的恐懼，「民進黨真的沒出息到了極點」。

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