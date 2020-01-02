遠航案拖1個月沒結論　民眾黨三招補破網批交通部沒作為

▲民眾黨記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

遠航12月12日無預警宣布停航，事發至今交通部民航局仍在審酌是否開罰廢證，等同仍無法復飛，如今年關將近，千名員工能否領到薪水仍是個問題。台灣民眾黨2日上午召開記者會，指交通部因為飛安、資金問題不願讓遠航復飛，但事發至今近一個月，訊息不明、看不到積極作為，喊話要將航空特許事業信託專戶法制化、強化大量預警機制，且揭弊者保護法應盡速立法。

民眾黨提名不分區第一席的賴香伶表示，12月12日至今約1個月時間，不曉得交通部到底做了什麼，更不曉得處理員工狀況的基金準備有沒有到位。因為交通部一直說有兩部分無法復飛，一個是飛安問題、飛機老舊，第二個是資金到底能不能到位、能不能長遠讓特許事業發展下去，目前訊息不明、看不到積極作為。

賴香伶指出，1月6日就是遠航千名員工的發薪日，計入加班費後，總數超過8000萬，若1月6日沒入帳，不知道千名員工怎麼過年，希望交通部這幾天做出明確指示。

至於在政策上，賴香伶說，為什麼遠航發展至今，地方政府積極想要介入，但法律上有些不足的地方，同時預警的部分無法授權地方政府，「我代表民眾黨，負責任的表示，如果我進到國會，有關大量解雇程序、預警機制不足的地方我會提出來」。

賴香伶強調，預警機制沒有所謂「上市公司財報揭漏」的問題，以遠航為例如財務問題在民國105、106、107年，不管是金管會或是交通部都知道，但地方政府要等到張董事長消失一天，才讓員工拿出內部資訊陳情，這樣的事件不應該發生，當時就希望能直接介入看取財報，可惜當時遭拒。賴也說，「我要求、也期待，進到國會後大量解雇預警資訊，公司財務也要提供給相關主管機關。」

賴香伶說，遠航員工薪資若沒有發放，積欠薪資達8000萬，若沒辦法復飛，要資遣也是上億，到底財務狀況如何？一旦歇業認定程序，要從國家的墊償基金拿錢，對勞工來說雖是國家代償費用，但國家最後要去追遠航，還是變呆帳一筆，等於是國家要幫不負責任的大老闆擦屁股。交通部不該讓這種事情發生，因此有關員工的積欠墊償，上市公司也好、特許公司也好，應該要成立員工權益保障基金。

至於航空特許事業信託專戶法制化部分，不分區提名人端木正表示，應優先檢討具消費者預付費用性質的許可制行業，主管機關應研議制度性設置業者營運警示機制、提昇財務監理能力，並依警示等級規範業者設置消費保護的信託專戶額度。改變欠缺法制、容許政治力介入喊價的現況。