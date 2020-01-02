1張發票報2次！柯文哲：「告訴大家一個好消息！」楊蕙如案2日移送檢調

記者邱茀濱／綜合報導

「卡神」楊蕙如案有新進展！台北市長柯文哲1日向大家報告一個好消息，指出政風處調查已經結束，2日上班就請副市長黃珊珊將全案移送檢調，整件事情就是卡神用1張發票核銷2個單位，結論就是鑽法律漏洞。對此，引發網友正反論戰，有人認為「北市自己核銷出大包，說人鑽漏洞」；但也有人指出「該辦就是要辦」。

柯文哲1日上午出席民眾黨「台灣重開機、元旦記者會」，會後受訪時談到網軍議題時自爆楊蕙如案有新進度，「報告一個好消息，政風處調查楊蕙如的案子昨天我已經蓋章了，所以明天記得要去跟議會討，結論就是鑽法律漏洞啊。」

他補充，因為一個案子可以跟台北市政府申請錢，也可以跟中央申請錢，沒有人看到全貌，由於楊蕙如是用會計師簽證，加上市府也沒有去看原始憑證，讓楊蕙如可以用1張發票報2個地方，只要會計師合作的話。

▲柯文哲出席「2020台灣重開機！元旦記者會！」。（圖／記者黃克翔攝，下同）



柯文哲話鋒一轉，「全案移送檢調，我的態度是我沒有需要去包庇誰」，加上他也非常清楚「公務員不會犯法，公務員還是會守法，但這系統是有漏洞的」。

對此，引發大批網友議論，有的人認為「北市自己承辦出包未依發票核銷來嘴法律漏洞XD，任何核銷都要發票正本 北市府在幹嘛？」、「市府未看到原始憑證…」、「柯內文自己講了啊！不是公務員犯法是系統漏洞」、「對呀，送檢調看誰沒憑證就亂核銷XDDD」、「不是漏洞吧...是你市府根本沒落實查核就核銷」。

不過，還是有人認為「該怎麼辦就怎麼辦才是師父啊」、「水啦～這下菜花GG了‧阿伯挺住~最後一秒再出手」、「執政黨竟然那麼安靜不辦～是在怕什麼？若是網軍操弄民進黨，那民進黨還會悶不吭聲嗎！」、「民進黨已經喪心病狂啦」。

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