　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1張發票報2次！柯文哲：「告訴大家一個好消息！」楊蕙如案2日移送檢調

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者邱茀濱／綜合報導

「卡神」楊蕙如案有新進展！台北市長柯文哲1日向大家報告一個好消息，指出政風處調查已經結束，2日上班就請副市長黃珊珊將全案移送檢調，整件事情就是卡神用1張發票核銷2個單位，結論就是鑽法律漏洞。對此，引發網友正反論戰，有人認為「北市自己核銷出大包，說人鑽漏洞」；但也有人指出「該辦就是要辦」。

柯文哲1日上午出席民眾黨「台灣重開機、元旦記者會」，會後受訪時談到網軍議題時自爆楊蕙如案有新進度，「報告一個好消息，政風處調查楊蕙如的案子昨天我已經蓋章了，所以明天記得要去跟議會討，結論就是鑽法律漏洞啊。」

他補充，因為一個案子可以跟台北市政府申請錢，也可以跟中央申請錢，沒有人看到全貌，由於楊蕙如是用會計師簽證，加上市府也沒有去看原始憑證，讓楊蕙如可以用1張發票報2個地方，只要會計師合作的話。

▲▼柯文哲出席「2020台灣重開機！元旦記者會！」-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲出席「2020台灣重開機！元旦記者會！」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

柯文哲話鋒一轉，「全案移送檢調，我的態度是我沒有需要去包庇誰」，加上他也非常清楚「公務員不會犯法，公務員還是會守法，但這系統是有漏洞的」。

對此，引發大批網友議論，有的人認為「北市自己承辦出包未依發票核銷來嘴法律漏洞XD，任何核銷都要發票正本 北市府在幹嘛？」、「市府未看到原始憑證…」、「柯內文自己講了啊！不是公務員犯法是系統漏洞」、「對呀，送檢調看誰沒憑證就亂核銷XDDD」、「不是漏洞吧...是你市府根本沒落實查核就核銷」。

不過，還是有人認為「該怎麼辦就怎麼辦才是師父啊」、「水啦～這下菜花GG了‧阿伯挺住~最後一秒再出手」、「執政黨竟然那麼安靜不辦～是在怕什麼？若是網軍操弄民進黨，那民進黨還會悶不吭聲嗎！」、「民進黨已經喪心病狂啦」。

快訊／抓到了！楊蕙如神隱1個月　曾在這裡現身了

楊蕙如易始公司只是「二房東」　議員質疑北市府不應補助

▲▼柯文哲出席「2020台灣重開機！元旦記者會！」-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

►「IG討論爆款」～超殺新年禮物來了！

ET快訊
楊蕙如神隱1個月抓到了！　曾在這裡現身
偷拍蔡依林演唱會　陸女粉遭驅逐爆粗：你們有病吧
韓星「元旦情侶」爆是他們！約會照流出　經紀公司：是本人
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1張發票報2次！柯文哲：「告訴大家一個好消息！」楊蕙如案2日移送檢調

狂批《反滲透法》讓台灣陷「綠色恐怖」　韓國瑜：民進黨沒出息到極點

快訊／抓到了！楊蕙如神隱1個月　曾在這裡現身了

影／選戰倒數10日！陳其邁喊話兩次返鄉：我們一起投好票過好年

高嘉瑜提賴清德「一通電話」哽咽　館長認證她不太會做人：難怪沒什麼朋友

藍迎韓流回歸！年輕人為何不挺藍　藍營高層說出「心內話」

選舉公報張善政學歷「博士變學士」　康乃爾大學博士竟在經歷欄

外出種菜！失智奶奶騎到沒油…加油站員工一看秒報案　雄警即刻伸援

林德福批民進黨「民主笑話」　蔡沐霖接受486先生專訪「大談政見規劃」

選戰倒數綠營大咖輪番站台　林昶佐：要拴緊投票率

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

SUPER JUNIOR-D&E老公來惹！！ 銀赫邊喊老婆邊露性感的背XD

放送事故！周湯豪《iGO》音響出問題　唱到一半停..直接再來一次

Super Junior-K.R.Y.合聲《西風的話》　厲旭.圭賢全中文發言！藝聲：那我用韓文ＸＤ

李玖哲超有誠意直接脫了　超壯胸肌...全場尖叫！

元旦插曲汪志冰穿H夾克被阻暴怒　吃屎哥揮國旗喊「韓是騙子」遭架離

1張發票報2次！柯文哲：「告訴大家一個好消息！」楊蕙如案2日移送檢調

狂批《反滲透法》讓台灣陷「綠色恐怖」　韓國瑜：民進黨沒出息到極點

快訊／抓到了！楊蕙如神隱1個月　曾在這裡現身了

影／選戰倒數10日！陳其邁喊話兩次返鄉：我們一起投好票過好年

高嘉瑜提賴清德「一通電話」哽咽　館長認證她不太會做人：難怪沒什麼朋友

藍迎韓流回歸！年輕人為何不挺藍　藍營高層說出「心內話」

選舉公報張善政學歷「博士變學士」　康乃爾大學博士竟在經歷欄

外出種菜！失智奶奶騎到沒油…加油站員工一看秒報案　雄警即刻伸援

林德福批民進黨「民主笑話」　蔡沐霖接受486先生專訪「大談政見規劃」

選戰倒數綠營大咖輪番站台　林昶佐：要拴緊投票率

港警銅鑼灣拘捕400人！至少11人受傷送醫...元旦遊行傍晚就被喊卡

嶺東男大生舞台搶吳宗憲！騎機車上台原因曝光　師長全傻眼

德國動物園猿猴館「跨年夜大火」　30多隻猩猩被燒死

未成年練習生解約公司…爆料：叫我出去喝酒！告法院敗訴「天價賠償金」出爐

新娘爸當台被羞辱！新郎爆氣「踹爆香檳塔」　整場婚禮被毀了

《歌手2020》3歌手名單曝光！有「台灣金曲歌后」網嗨翻

1張發票報2次！柯文哲：「告訴大家一個好消息！」楊蕙如案2日移送檢調

希澈、MOMO元旦又被爆「熱戀ing」！　否認才過5個月…經紀公司：確認中

讓百姓過好年　中油：1月桶裝瓦斯氣價凍漲

不准女兒交男友　王中皇訂家規「敢偷交腿就打斷腿」

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

政治熱門新聞

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

年輕人為何不挺藍　藍高層說出心內話

館長認證高嘉瑜不太會做人：難怪沒什麼朋友

韓國瑜：民進黨沒出息到極點

一圖嚇壞英粉　藍高層喜孜孜預言逆轉

1張發票報2次！柯文哲：楊蕙如案2日移送檢調

選舉公報張善政學歷「博士變學士」

影／發文轉貼訊息遭NCC偵訊　民眾掩面痛哭：很害怕出不來

韓國瑜跨年晚會致詞　部分民眾：下台！

選戰倒數10日！陳其邁喊話兩次返鄉：我們一起投好票過好年

黃暐瀚怒訴：被PTT像殺父仇人對待

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

李戡談反滲透法：太看得起中國大陸

遭「邱粉」出征　李戡：無知網民以為邱毅在台有影響力

更多熱門

相關新聞

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

卡神楊蕙如被起訴以來，已經神隱1個多月，幾乎不曾在公開場合現身，甚至連網路的動態也沒有更新，期間接到媒體電話也僅說一聲「謝謝」就掛斷，但是有眼尖的網友發現，她在這1個月的期間其實有過新的動態。

蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

蔡賴菊宣傳都她操盤　矮化台灣也沒關係

被郭台銘棄保？　柯文哲：我活在世上都靠自己

被郭台銘棄保？　柯文哲：我活在世上都靠自己

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

柯P：楊蕙如鑽漏洞1張發票核銷2單位　將送檢調

與宋楚瑜升旗　郭台銘不與柯同台

與宋楚瑜升旗　郭台銘不與柯同台

關鍵字：

柯文哲楊蕙如

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

吳宗憲「10年第一次遇到」機車男騎上台　看傻眼吐真實心聲

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝

超糗！歐陽娜娜「大陸跨年說錯話」

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

跨年倒數「當街點煙火筒」爆炸...五官下秒被炸爛

賀軍翔假戲真做舌吻林依晨　不認愛撕破臉

水壺女霸佔咖啡廳12空位！他傻：沒點飲料耶

浩子忍半年「跨年開酸」阿翔比中指變臉

發大財養小鬼　正妹慘遭嬰靈反噬發狂

館長開賣乾拌麵　1包30元附4包醬

希澈、MOMO元旦又被爆「熱戀ing」

即／楊蕙如神隱1個月　抓到在這現身

網爆恩地、X1韓勝宇約會照

捨不得分開！交往後「喜歡黏TT」星座Top4

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

更多

最夯影音

更多
吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！

吳宗憲《笨小孩》唱一半「機車突衝上台」　「10年第一次遇到」看傻眼！
謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

謝金燕騎恐龍出場「一首換一套」　搬出超大桶炸雞腿「全送給觀眾」

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

五月天《憨人》感性倒數放絕美煙火　阿信：加入五月天永遠不會太遲！

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

跟呸姐一起迎接2020！　蔡依林《看我七十二變》唱完就倒數啦

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

蕭敬騰嗨到直接跳越180cm工作人員　衝台下和女粉絲合唱「新不了情」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面