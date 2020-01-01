與宋楚瑜升旗展默契　郭台銘不與柯同台：其他活動沒那麼重要

▲郭台銘、宋楚瑜在國父紀念館升旗。（圖／親民黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜1日上午與副總統候選人余湘以及鴻海創辦人郭台銘在國父紀念館參加升旗典禮，展現合作默契。不過，郭台銘卻未選擇與台北市長柯文哲同台，對此，郭台銘表示，參加國父紀念館的升旗典禮很有意義，其他活動沒那麼重要。

柯文哲在元旦舉辦健行活動，原本有敲郭台銘行程，最終卻破局。郭台銘指出，「我覺得參加國父紀念館的升旗典禮，我認為是最有意義的」，我們到國父紀念館來緬懷孫中山國父，這個活動非常有意義，「其他活動對我來講沒有那麼重要。」

此外，對於日前稱不反對棄韓保宋，柯文哲酸說，「戰略聽起來就很奇怪」，郭台銘回稱，「我常常講說柯市長的話左耳聽聽，今天就給他忘記就好，今天是新年的開始，好不好」。

宋楚瑜受訪表示，今天開國紀念日也是新年元旦，跟郭董事長、余湘一起祝國運昌隆，希望今年大選展現出來鄉親所期盼的兩岸和平，更重要的是國家有一個新的領導團隊，帶來新希望。

郭、宋兩人不約而同別上橘色領帶，宋楚瑜說，我們都希望開創新局，「大橘大利」。郭台銘則笑稱，他的領帶並不多，早上起來有特別挑一下。

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